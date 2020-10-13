Рубль днем развернулся вверх к доллару и усилил рост к евро благодаря заметно дорожающей нефти

Москва. 13 октября. Доллар перешел к снижению, евро усилил ослабление на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 76,97 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,72 руб./EUR1, подешевев на 42,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,44 копейки - до 83,16 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 октября на 26,16 копейки, до 77,2855 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,95 копейки, до 91,0732 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх к доллару и ускорил рост к евро на дневных торгах благодаря активно дорожающей нефти. Котировки "черного золота" отреагировали на данные о росте импорта нефти в Китае. Сентябрьский показатель вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 11,8 млн баррелей в сутки. В годовом выражении импорт подскочил на 17,5%.

В целом, по данным Главного таможенного управления КНР, экспорт КНР в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% относительного того же месяца прошлого года. Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 10%, сообщает Trading Economics.

Объем китайского импорта подскочил на 13,2% по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя - на 0,3%.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

Инвесторы также надеются, что демократы смогут получить контроль над Сенатом по итогам ноябрьских выборов. Это заложило бы фундамент для одобрения Конгрессом масштабного пакета новых мер поддержки домовладельцев и бизнеса в начале следующего года, пишет WSJ.

Последнее предложение по стимулам объемом около $1,9 трлн, сделанное Белым домом в субботу, не было поддержано ни демократами, которые посчитали его недостаточным, ни республиканцами, посчитавшими его чрезмерно дорогим.

Цены на нефть эталонных марок во вторник увеличили прирост на данных об увеличении объема китайского импорта в сентябре.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 1,2% - до $42,33 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,72% - до $40,11 за баррель.

Между тем после перебоев в работе, вызванных ураганом "Дельта", нефтегазовые производители начали восстанавливать добычу в Мексиканском заливе. По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено 69,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 91% днем ранее.

Помимо этого, в пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября.

Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки, отмечает S&P Global Platts.

Национальная нефтяная компания Ливии, в свою очередь, в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. баррелей в сутки.

"Цены на нефть Brent инерционно отскакивают после снижения в понедельник. Краткосрочные факторы поддержки в виде ограничения предложения ушли, теперь снова в фокусе перспективы восстановления спроса на фоне второй волны коронавируса. (. . .) На текущей неделе в фокусе традиционные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Мы полагаем, что цены на нефть Brent сегодня попытаются проторговать $40-42 за баррель, но на успех не рассчитываем. Неоднородность восстановления мировой экономики и растущее предложение нефти, несмотря на ОПЕК+, будут играть против нефти", - отметила управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"Позитив на Западе поспособствует продолжению стабилизации российского сегмента, несмотря на растущие санкционные риски. Курс рубля смог закрепиться у отметки 77 руб./$1 на фоне стабильных цен на нефть, а также всеобщего оптимизма в отношении риска, привлекающего нерезидентов в российский госдолг. Важную роль играет и поддержка со стороны возросших валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина. Эти факторы продолжат оказывать поддержку рублю на текущей неделе, курс на этом фоне, вероятно, консолидируется вблизи 77 руб./$1, и возможно, в ближайшие дни продолжит укрепляться", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 6 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 286,6 млрд рублей (при лимите 1,89 трлн рублей и спросе 1 трлн 286,6 млрд рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 октября, банки разместили 1,17 трлн рублей (при лимите 1,17 трлн рублей и спросе 1 трлн 316,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых.

ЦБ РФ провел также доразмещение 37-го и 38-го выпусков КОБР объемом 1 млрд 599,7 млн и 122 млрд 905,1 млн рублей соответственно. Средневзвешенная цена аукционов в обоих случаях составила 100% от номинала.

ЦБ РФ с понедельника, 5 октября, по четверг, 8 октября, продал валюту на 28,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 18,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,45% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,49% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с понедельником, оставшись на отметках 4,54% и 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 4,68% годовых.