Акции "М.Видео" сохраняют свою привлекательность для инвесторов - "Велес Капитал"

Акции "М.Видео" сохраняют привлекательность в качестве представителей потребительского сектора в условиях пандемии, говорится в комментарии "Велес Капитала".

Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова считает, что, с технической точки зрения, по акциям "М.Видео" сформировался неплохой краткосрочный сигнал на открытие "длинных" позиций. "Котировки отступили от средней полосы Боллинджера дневного графика (район 645 руб.) на неплохих объемах, что вполне может предвещать обновление исторического максимума (720 руб.) и движение к верхней полосе Боллинджера (725 руб.). Сигнал подтвердится при закреплении выше сопротивления 685 руб. Завершение дня ниже 645 руб., напротив, указало бы на риски развития нисходящей коррекции, вплоть до падения в район 565 руб." - пишет специалист.