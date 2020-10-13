Курс рубля, возможно, продолжит укрепляться в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Позитив на западе поспособствует продолжению стабилизации российского сегмента несмотря на растущие санкционные риски, и курс рубля, возможно, продолжит укрепляться в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс рубля смог закрепиться у отметки 77 руб./$1 на фоне стабильных цен на нефть, а также всеобщего оптимизма в отношении риска, привлекающего нерезидентов в российский госдолг. Важную роль играет и поддержка со стороны возросших валютных интервенций со стороны ЦБ и Минфина. Эти факторы продолжат оказывать поддержку рублю на текущей неделе, курс на этом фоне вероятно консолидируется вблизи 77 руб./$1 и, возможно, в ближайшие дни продолжит укрепляться", - отмечают аналитики банка.