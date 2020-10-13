Рынок госбумаг РФ перестал выступать каналом притока иностранных инвестиций - Райффайзенбанк

Рынок госбумаг РФ перестал выступать каналом притока иностранных инвестиций - в 3 кв. был отток в размере 0,7 млрд долл., а всего с начала года пришел лишь 1 млрд долл. против +18,7 млрд долл. за аналогичный период прошлого года, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

Аналитик банка Денис Порывай полагает, что что это связано с относительно низкими рублевыми ставками, а также с ухудшившимися макропоказателями (большой дефицит бюджета, падение сальдо счета текущий операций), которые не способствуют укреплению рубля (то есть присутствует значительный валютный риск, большая часть которого уже реализовалась).

По мнению эксперта, в таких условиях (низкого сальдо счета текущий операций, большого вывоза капитала частным сектором, нулевого притока инвестиций в госсектор), помимо ослабления рубля, есть потенциал и для повышения стоимости валютной ликвидности на локальном рынке: из-за указанных выше факторов образовался ее дефицит в августе, что проявилось в расширении базисных спредов на всех сроках (по сравнению с началом августа).

"При этом из-за возможного падения цен на нефть (вторая волна COVID-19) или усиления санкционной риторики, базисы могут даже превысить пиковые уровни, наблюдавшиеся в марте, поскольку добавится еще повышенная премия за страновой риск. В то же время надо понимать, что в период активных спекуляций против рубля/стабильного ослабления рубля значения базисных спредов могут временно искажаться желающими занять рубли под доллары для покупки долларов", - добавляет Порывай.