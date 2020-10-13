Raiffeisenbank снизил оценку "префов" Транснефти на 7%, оставив рейтинг "покупать"

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость пролонгированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 215 тыс. рублей до 200 тыс. рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти" была понижена из-за более консервативных ожиданий аналитика Raiffeisenbank относительно падения транспортировки в этом году.

"Основные риски сокращения тарифов, скорее всего, ушли, согласно СМИ, при этом дисконт в оценке "Транснефти" к нефтяным компаниям вырос до 33% по прогнозному коэффициенту "EV/EBITDA на 2021г". В ближайшие 12 месяцев "Транснефть" должна заплатить дивиденды дважды (за 2019 год и 2020 год) с прогнозной совокупной доходностью 15%, при этом, даже несмотря на сложную ситуацию с падением транспортировки в этом году, свободный денежный поток может остаться сильным", - пишет Гарамита.

Кроме того, он отмечает в обзоре, что в будущем, как вариант повышения дивидендов, не исключается возможность выплаты всего свободного денежного потока (в этом случае дивидендная доходность может стать двухзначной в 2022г). Это может дополнительно защитить компанию от новых тарифных рисков, полагает аналитик.

"Пока мы не учитываем возможный перенос инвестиций, но данное изменение дополнительно может поддержать свободный денежный поток в 2020-2021 годах и, к примеру, стимулировать к переходу на выплату дивидендов на базе свободного денежного потока", - добавляет Гарамита.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 184,845 тыс. рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 146,850 тыс. рублей за штуку.