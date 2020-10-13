.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Sova Capital повысила рекомендацию для акций Аэрофлота до "держать", снизив при этом оценку на 18%
.
13 октября 2020 года 12:35
Sova Capital повысила рекомендацию для акций Аэрофлота до "держать", снизив при этом оценку на 18%
(добавлены 3-4-й абзацы и таблица) Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 68 рублей до 56 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". "Котировки акций авиакомпании упали на 30% с момента нашего последнего пересмотра 3 июня, и мы повышаем для них рекомендацию. Текущий потенциал падения рыночной стоимости бумаги до нашего прогнозного уровня составляет всего 7%", - пишут аналитики. Как говорится в обзоре, эксперты ожидают падения выручки "Аэрофлота" в 2020 году на 49,8% год к году, до 340,5 млрд рублей и далее ее роста в 2021 году на 85,3% год к году, до 631,1 млрд рублей. Прогноз по EBITDA компании от аналитиков Sova Capital отражает падение этого показателя на 75,2% год к году в текущем году и его рост в 4 раза в 2021 году. "По нашим оценкам, "Аэрофлот" в 2020 году отчитается о чистых убытках и далее покажет положительную прибыль в 2021 году; при этом первые потенциальные дивиденды могут быть выплачены в 2022 году с доходностью 2%. Наши прогнозы ниже консенсуса, так как мы считаем, что рынок не полностью учитывает слабость сегмента международных перевозок", - говорится в отчете инвесткомпании. Как сообщалось, в июле акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании, прошедшем в заочной форме, утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2019 год. "В связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО "Аэрофлот" кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать", - говорилось в сообщении. Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату от 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. Прогнозы аналитиков Sova Capital (млн руб.): 2020г 2021г 2022г Выручка 340472 631060 758538 EBITDA 41758 169206 204790 Чистая прибыль -94831 7107 21966 Чистый долг 663886 626464 699248 По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 79,89 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 60,3 рубля за штуку.
.
Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот
.
13 октября 2020 года 19:45
Москва. 13 октября. Доллар повышается, евро дешевеет на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро. читать дальше
.13 октября 2020 года 19:29
Москва. 13 октября. Рынок акций РФ после локального роста днем вслед за нефтью завершил торги распродажами на фоне снижения фондовых площадок Европы и США, индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги НЛМК, а лидерами роста стали выстрелившие более чем на 20% "префы" ПАО "Лензолото". читать дальше
.13 октября 2020 года 19:28
BCS GM снизил оценку бумаг нефтекомпаний РФ на 4-21%, дает при этом для них рекомендацию "покупать" в свете сохранения потенциала роста
(добавлена таблица) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив при этом их... читать дальше
.13 октября 2020 года 19:25
Москва. 13 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании новых стимулов; исключение составили лишь самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.13 октября 2020 года 19:06
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в 2021г цена на золото вырастет, а до конца 2020г стоит ожидать боковой динамики в диапазоне 1850-1950 долл./унц., говорится в обзоре банка. Стоимость золота с сентября упала ниже 1900 долл. /унц. из-за более крепкого доллара. Федрезерв уже заявил, что... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:43
BCS GM снизил оценку бумаг нефтекомпаний РФ на 4-21%, дает при этом для них рекомендацию "покупать" в свете сохранения потенциала роста
(добавлен текст после 2-го абзаца) BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:20
Цена Brent до конца октября останется в диапазоне 39,5-44 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. После резкого падения котировок Brent в начале октября эксперт ожидает преимущественно боковую динамику. Нефтяные котировки неустойчивы, подчеркивает... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:00
BCS GM снизил оценку бумаг нефтекомпаний РФ на 4-21%, дает при этом для них рекомендацию "покупать" в свете сохранения потенциала роста
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив при этом их неизменными для бумаг... читать дальше
.13 октября 2020 года 17:43
Аналитики Промсвязьбанка понижают целевой ориентир по индексу Мосбиржи на конец 2020г с 2900 до 2850 пунктов, отмечается в обзоре банка. Текущая ситуация вынуждает экспертов сохранять консервативный взгляд на российский рынок акций. "Повышение санкционных рисков и перспективы сокращения... читать дальше
.13 октября 2020 года 17:15
Акции развивающихся рынков показали сильное восстановление после спада в марте 2020 года - Julius Baer
Акции развивающихся рынков показали сильное восстановление после спада в марте 2020 года, говорится в комментарии аналитика Julius Baer Матье Рашете. По его мнению, потенциальная вакцина против COVID-19 может в конечном итоге спровоцировать более значительную ротацию ценных бумаг, что принесет... читать дальше
.13 октября 2020 года 16:33
Инвестировать, вероятно, стоит в акции компаний с растущим бизнесом - IT-сектор, Сбербанк, "Московская биржа" - "УНИВЕР Капитал"
Аналитики "УНИВЕР Капитала" отмечают, что на неделе на рынке акций РФ есть небольшой перевес "быков", и видны робкие попытки игры на повышение. "Время покупать акции "широким фронтом" пока не пришло, но сейчас есть определенные основания для оптимизма. Возможно, что через несколько дней рыночные... читать дальше
.13 октября 2020 года 16:12
Продажи в рамках ежегодной акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Prime Day могут составить в этом году $9,1 млрд, в том числе $6,2 млрд в США, прогнозируют эксперты eMarketer, на которых ссылается MarketWatch. Американская компания из-за коронавируса перенесла распродажу, которая обычно проходит... читать дальше
.13 октября 2020 года 15:48
лавный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation, Julius Baer Норберт Рюкер считает, что скептицизм нефтяного рынка преувеличен, так как спрос продолжает превышать предложение по мере восстановления мировой экономики, и ожидает нормализации рынка нефти в... читать дальше
.13 октября 2020 года 15:46
Москва. 13 октября. Доллар перешел к снижению, евро усилил ослабление на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти. читать дальше
.13 октября 2020 года 15:24
Акции "М.Видео" сохраняют привлекательность в качестве представителей потребительского сектора в условиях пандемии, говорится в комментарии "Велес Капитала". Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова считает, что, с технической точки зрения, по акциям "М.Видео" сформировался неплохой краткосрочный... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.