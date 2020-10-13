Sova Capital повысила рекомендацию для акций Аэрофлота до "держать", снизив при этом оценку на 18%

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Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 68 рублей до 56 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". "Котировки акций авиакомпании упали на 30% с момента нашего последнего пересмотра 3 июня, и мы повышаем для них рекомендацию. Текущий потенциал падения рыночной стоимости бумаги до нашего прогнозного уровня составляет всего 7%", - пишут аналитики.

Как говорится в обзоре, эксперты ожидают падения выручки "Аэрофлота" в 2020 году на 49,8% год к году, до 340,5 млрд рублей и далее ее роста в 2021 году на 85,3% год к году, до 631,1 млрд рублей. Прогноз по EBITDA компании от аналитиков Sova Capital отражает падение этого показателя на 75,2% год к году в текущем году и его рост в 4 раза в 2021 году. "По нашим оценкам, "Аэрофлот" в 2020 году отчитается о чистых убытках и далее покажет положительную прибыль в 2021 году; при этом первые потенциальные дивиденды могут быть выплачены в 2022 году с доходностью 2%. Наши прогнозы ниже консенсуса, так как мы считаем, что рынок не полностью учитывает слабость сегмента международных перевозок", - говорится в отчете инвесткомпании.

Как сообщалось, в июле акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании, прошедшем в заочной форме, утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2019 год. "В связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО "Аэрофлот" кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать", - говорилось в сообщении. Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату от 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год.

Прогнозы аналитиков Sova Capital (млн руб.):

2020г 2021г 2022г

Выручка 340472 631060 758538

EBITDA 41758 169206 204790

Чистая прибыль -94831 7107 21966

Чистый долг 663886 626464 699248

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 79,89 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 60,3 рубля за штуку.