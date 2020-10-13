Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, раллирует АФК "Система"

Москва. 13 октября. Рынок акций РФ утром во вторник консолидируется при смешанной динамике цен blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов; продолжают ралли акции АФК "Система", обновляющие максимум с января 2017 года.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2843,03 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1158,75 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,7%.

Доллар стоит 77,3 рубля (+0,19 рубля), золото - $1923,3 за тройскую унцию (-0,3%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Московской Биржи" (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,7%, до 24,67 рубля), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Во вторник на "Мосбирже" без дивидендов торгуются акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%, до 4895 рублей; выплаты 158,89 рубля на акцию за 9 месяцев), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,2%, до 118,82 рубля; выплаты 2,7 рубля на акцию за первое полугодие) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,3%, до 2847 рублей; выплаты 33 рубля на акцию за II квартал).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, существенных оснований для выхода из консолидации по индексу РТС пока не наблюдается, однако активность инвесторов может оказаться сдержанной из-за приостановки испытаний вакцины против COVID-19 корпорацией Johnson&Johnson. В западных странах стартовал сезон публикации корпоративной отчетности за третий квартал текущего года, что может стать фактором повышения волатильности в краткосрочной перспективе. Во вторник до открытия торгов в США ожидается отчетность JPMorgan Chase (13:45 МСК), Johnson & Johnson (13:45 МСК), Citigroup (15:00 МСК). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация доллара вблизи 77 руб./$1.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций пока не может начать полноценный отскок, и снижение нефти не является объяснением этому - на прошлой неделе рынок также легко игнорировал ее рост. Похоже, что с российского рынка продолжается отток денег нерезидентов. Действительно, американские акции выглядят намного перспективнее хоты бы в силу ожидаемого более быстрого восстановления экономики США.

В США фьючерсы во вторник снижаются, поводом чему стала информация о приостановке компанией Johnson&Johnson финальной стадии испытания вакцины от коронавируса из-за "необъяснимой болезни" одного из участников. Поддержать Америку может начинающийся сезон квартальных отчетностей.

Если подъем за океаном продолжится и дальше, то индекс МосБиржи попробует предпринять еще одну попытку начать компенсировать свое отставание не только от большинства развитых, но и развивающихся рынков. Сохраняется позитивный взгляд на акции Сбербанка и "Норникеля". Может продолжиться и рост бумаг "АЛРОСА", которые накануне были одним из лидеров на фоне встречи главы компании с президентом России. Государство поддержит компанию в трудный период готовностью закупить алмазов в Гохран на сумму до $1 млрд.

Нефть Brent пока не может отыграть $42 за баррель. Никаких особых причин для сильных движений на нефтяном рынке нет, но рост нефти должен поддержать нефтегазовый сектор во главе с "ЛУКОЙЛом", считает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в последние торговые сессии важным фактором выступают переговоры в США по новому пакету поддержки американской экономики. Желание сторон найти компромисс и договориться о плане помощи экономике до президентских выборов позитивно воспринимается рынками и дает повод для покупок в широком спектре активов. Плюс к этому, инвесторы позитивно оценивают желание властей Великобритании обойтись без "локдауна" в связи с распространение коронавируса. Так, премьер страны Борис Джонсон анонсировал многоуровневую систему вирусограничений, призванную остановить распространение коронавируса без полного "закрытия" экономики. Попытки властей Великобритании пройти через вторую волну пандемии с минимально возможным количеством ограничений, что должно уменьшить ее негативное влияние на экономику, стимулируют покупки на ожиданиях, что другие европейские страны пойдут тем же путем. При этом риски введения полноценных "локдаунов" в европейских странах остаются повышенными, учитывая темпы распространения заболевания, что сдерживает покупки.

Учитывая нейтральный внешний фон во вторник можно ожидать консолидации российского фондового рынка. Индекс МосБиржи продолжит движение под верхней границей диапазона 2800-2850 пунктов. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения настроений на мировых рынках на фоне публикации статистики, а также возобновления негативной динамики на рынке энергоносителей, продажи в акциях могут возобладать, что приведет к снижению индексов, считает Зварич.

Начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин также констатирует, что внешний фон во вторник выглядит неоднозначно. На азиатских рынках царит разнонаправленная динамика, так как перспектива согласования пакета стимулов в США до выборов 3 ноября практически растворилась. При этом рынок негативно реагирует на новость о том, что компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за заболевания неясной этиологии у одного из участников исследования.

Нефть делает попытки отскока после отката накануне. Пандемия будет оказывать длительное негативное воздействие на рынок нефти, а на восстановление спроса уйдут годы, говорится в ежегодном обзоре развития мировой энергетики Международного энергетического агентства (МЭА). После беспрецедентного падения на 8% в этом году глобальное потребление нефти вернется к докризисному уровню в 2023 году, если COVID-19 будет взят под контроль в следующем году. Но даже согласно этому, наиболее оптимистичному сценарию МЭА, пандемия будет оказывать длительное воздействие на рынок. Мировой спрос на нефть достигнет пика и стабилизируется где-то в 2030 году на более низких уровнях, чем ожидалось в прошлом году, отмечает Шульгин.

В США индексы накануне выросли на 0,9-2,6% вслед за котировками акций ведущих технологических компаний (Nasdaq вырос на 2,6%), завершив в плюсе четвертую сессию подряд.

В центре внимания трейдеров - начавшийся сезон отчетности компаний за третий квартал текущего года, который, как надеются многие, покажет улучшение корпоративных прибылей, пишет The Wall Street Journal. По оценкам экспертов, прибыль компаний S&P 500 в минувшем квартале была на 20% ниже, чем годом ранее. Между тем в конце июня аналитики ожидали падения показателя на 25%. Во втором квартале прибыль компаний рухнула на 32%.

Во вторник отчеты за третий квартал опубликуют JPMorgan, Citigroup и Johnson & Johnson (SPB: JNJ).

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

Инвесторы также надеются, что демократы смогут получить контроль над Сенатом по итогам ноябрьских выборов. Это заложило бы фундамент для одобрения Конгрессом масштабного пакета новых мер поддержки домовладельцев и бизнеса в начале следующего года, пишет WSJ.

Последнее предложение по стимулам объемом около $1,9 трлн, сделанное Белым домом в минувшую субботу, не было поддержано ни демократами, которые посчитали его недостаточным, ни республиканцами, посчитавшими его чрезмерно дорогим.

Во вторник в Азии индексы подросли (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, Гонконгская фондовая биржа не работает из-за угрозы урагана) на данных о внешней торговле Китая, однако "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Экспорт Китая в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% год к году при прогнозах роста на 10%. Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Объем китайского импорта подскочил на 13,2% по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя - на 0,3%.

Оптимизм инвесторов поддержали сообщения о том, что некоторые азиатские страны, включая Сингапур, Японию и Таиланд, смягчают ограничения на поездки в связи со снижением новых случаев заражения коронавирусом, пишет Trading Economics.

Нефть во вторник слабо отскакивает вверх после отката накануне; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 12 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $41,83 за баррель (+0,3% и -2,6% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $39,54 за баррель (+0,3% и -2,9% накануне).

После перебоев в работе, вызванных ураганом "Дельта", нефтегазовые производители начали восстанавливать добычу в Мексиканском заливе, пишет S&P Global Platts. По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено 69,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 91% днем ранее.

В то же время, в ближайшие недели возможны новые перебои в Мексиканском заливе, поскольку сезон ураганов продолжается.

Помимо этого, в минувшую пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Национальная нефтяная компания Ливии, в свою очередь, в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. б/с.

Мировой спрос на нефть вырастет на 5 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе МЭА World Energy Outlook 2020.

Согласно базовому сценарию МЭА, после 2023 года спрос будет расти в среднем на 0,7 млн б/с до 2030 года, хотя последствия пандемии COVID-19 для экономики и торговли означают, что спрос в 2030 году останется ниже на 2 млн б/с, чем предполагалось год назад.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+5,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+2,1%).

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-2,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,4%), "Совкомфлота" (-1,3%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,73 млрд рублей (из них 1,294 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).