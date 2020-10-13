Минфин, возможно, предложит на аукционе в среду один из новых выпусков с фиксированным купоном - ОФЗ 26235 - Уралсиб

Минфин, возможно, предложит на аукционе в среду один из новых выпусков с фиксированным купоном - ОФЗ 26235, погашаемый в марте 2031 г., его объем составляет 500 млрд руб., говорится в обзоре Уралсиба.

Министерство финансов зарегистрировало два новых выпуска ОФЗ, отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева. Это выпуск с фиксированным купоном ОФЗ 26235, погашаемый в марте 2031 г., его объем составляет 500 млрд руб., и бумага с плавающим купоном ОФЗ 29017 (август 2032 г.) объемом 450 млрд руб. Последняя станет самым длинным из флоатеров.

"Мы полагаем, что один из этих выпусков может быть предложен Минфином на аукционе в среду, причем мы скорее склоняемся к мысли, что это будут ОФЗ 26235. Потенциально, если до конца года будет размещен существенный объем этого выпуска, он может с начала 2021 г. рассматриваться рынком как десятилетний бенчмарк. Спрос же на госбумаги с фиксированным купоном сейчас сдержанный, министерство не может рассчитывать на значительный объем привлечения в ходе одного-двух аукционов", - указывает Лебедева.