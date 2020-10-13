Ключевым драйвером рынка США остается пакет стимулирующих мер - ITI Capital

Начинается сезон отчетности за третий квартал, ожидания по поводу прибыли корпораций улучшились, что должно способствовать следующему этапу ралли на фондовом рынке, отмечается в комментарии ITI Capital. Однако ключевым драйвером рынка остается пакет стимулирующих мер, полагают эксперты инвесткомпании.

Прибыль американских компаний, входящих в ведущий фондовый индекс, по прогнозам, упадет на 20% в третьем квартале г/г. Это положительная динамика по сравнению со снижением на 25%, ожидавшимся в конце июня, и падением на 32% во втором квартале, указывают эксперты.

Традиционно сезон отчетности открывают крупные американские банки. JPMorgan Chase опубликует отчет во вторник, Bank of America и Wells Fargo - в среду. Также представят свои результаты Johnson & Johnson, Delta Air Lines и UnitedHealth Group.

"Однако ключевым драйвером рынка остается пакет стимулирующих мер; республиканцы в сенате и демократы в палате представителей в субботу выступили против плана администрации Трампа объемом $1,8 трлн, что снижает шансы на сделку до выборов", - отмечают эксперты ITI Capital.

Другой источник нестабильности, на взгляд аналитиков инвесткомпании, - слушания по утверждению Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда, которые повысят неопределенность и без того неспокойной предвыборной кампании. Контролируемый республиканцами сенат стремится расширить консервативное большинство в Верховном суде всего за несколько недель до президентских выборов. Если законодатели утвердят 48-летнюю судью на пожизненной должности, то соотношение в пользу назначенных республиканцами судей составит шесть к трем. В таком случае трем назначенным демократами судьям придется склонять на свою сторону по меньшей мере двух судей от республиканцев, чтобы провести свое решение.