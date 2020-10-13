Идея дня: избегать краткосрочных торговых решений - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что в данное время инвесторам лучше избегать краткосрочных торговых решений и сосредоточиться на долгосрочной перспективе.

"Выборы в США пройдут через три недели, при этом американские акции возвращаются к своим пиковым значениям. Мы повторяем наше мнение о том, что октябрь может быть наполнен непредсказуемыми сюрпризами, поэтому лучше избегать краткосрочных торговых решений и сосредоточиться на долгосрочной перспективе. Иногда лучшее инвестиционное решение — не предпринимать резких движений", - отмечается в комментарии инвестбанка.