Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков

Москва. 13 октября. Доллар растет, евро дешевеет на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,2-77,26 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,22 руб./$1 (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 91,01 руб./EUR1 (-13,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 0,11 копейки к уровню закрытия понедельника, до 83,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,11 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 0,88 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая как динамику пары "евро-доллар" на глобальном рынке, так и в ожидании новых сигналов к движению.

Обеспокоенность трейдеров вызывает скачок новых случаев заражения коронавирусом, который угрожает введением новых карантинных мер. С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 08:00 мск вторника зафиксировано 37 млн 801 тыс. 526 случаев заражения коронавирусом, рост за истекшие сутки составил 392 тыс. 933, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Университет сообщил, что число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру воскресенья до 1 млн 80 тыс. 680 против 1 млн 75 тыс. 942 на утро понедельника, излечились более 26 млн. В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

Участники рынка продолжают внимательно следить за ситуацией вокруг предвыборной кампании в США. По результатам опросов, кандидат в президенты от демократов Джо Байден лидирует, и его отрыв от действующего президента Дональда Трампа увеличивается.

Инвесторы также надеются, что демократы смогут получить контроль над Сенатом по итогам ноябрьских выборов. Это заложило бы фундамент для одобрения Конгрессом масштабного пакета новых мер поддержки домовладельцев и бизнеса в начале следующего года, пишет WSJ.

Последнее предложение по стимулам объемом около $1,9 трлн, сделанное Белым домом в минувшую субботу, не было поддержано ни демократами, которые посчитали его недостаточным, ни республиканцами, посчитавшими его чрезмерно дорогим.

Позитивные настроения участников рынка обусловлены показателями внешней торговли Китая. Экспорт КНР в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% относительного того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 10%, сообщает Trading Economics.

Объем китайского импорта подскочил на 13,2% по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя - на 0,3%.

Цены на нефть эталонных марок во вторник незначительно повышаются после заметного снижения днем ранее.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник повысилась на 0,41% - до $41,89 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 2,6%.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,46% - до $39,47 за баррель. В понедельник фьючерсы снизились в цене на 2,9%.

По данным Dow Jones Market Data, оба контракта завершили торги в понедельник на минимальной отметке с 5 октября.

После перебоев в работе, вызванных ураганом "Дельта", нефтегазовые производители начали восстанавливать добычу в Мексиканском заливе, пишет S&P Global Platts. По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на понедельник было остановлено 69,4% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе по сравнению с 91% днем ранее.

Помимо этого, в минувшую пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки, отмечает S&P Global Platts.

Национальная нефтяная компания Ливии, в свою очередь, в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. баррелей в сутки.