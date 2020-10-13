Sova Capital повысила рекомендацию для акций Аэрофлота до "держать", снизив при этом оценку на 18%

Инвестиционная компания Sova Capital понизила прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с 68 рублей до 56 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "продавать" до "держать". "Котировки акций авиакомпании упали на 30% с момента нашего последнего пересмотра 3 июня, и мы повышаем для них рекомендацию. Текущий потенциал падения рыночной стоимости бумаги до нашего прогнозного уровня составляет всего 7%", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 79,89 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 60,3 рубля за штуку.