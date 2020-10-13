Утренние прогнозы: открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в "зеленой зоне"

Аналитики полагают, что торги акциям во вторник начнутся с небольшого роста, однако в случае ухудшения настроений на мировых рынках рынок перейдет к продажам.

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, во вторник ожидаем консолидации российского фондового рынка в начале торгов. В результате индекс Мосбиржи продолжит движение под верхней границей диапазона 2800-2850 пунктов. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения настроений на мировых рынках на фоне публикации статистики, а также возобновления негативной динамики на рынке энергоносителей, продажи в наших акциях могут возобладать, что приведет к продолжению снижения на нашем рынке".

ИК "Атон": "Во вторник отечественный рынок акций начнет торговую сессию с роста на 0,5%".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2835-2855 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2830, 2810 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2880 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник вновь не показали единой динамики и пребывали в нерешительности. Индекс Мосбиржи отступил от сопротивления 2860 пунктов, что само по себе увеличивает риски скорого тестирования 2800 пунктов. Долларовый РТС смотрится увереннее благодаря стабилизации рубля, но и его краткосрочный потенциал повышения на данный момент выглядит ограниченным уровнем 1185 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2810-2890 пунктов".

"ФИНАМ" (Наталия Пырьева): "Индекс Мосбиржи начнет вторник умеренным ростом, поскольку виден умеренный "аппетит" к риску на внешних торговых площадках, а в новостных лентах существенного негатива не наблюдается, говорится в комментарии компании".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Похоже, что отток денег с российского рынка продолжается, так как американские акции выглядят намного перспективнее. Если подъем за океаном продолжится и дальше, то индекс Мосбиржи попробует предпринять еще одну попытку начать компенсировать свое отставание не только от большинства развитых, но и развивающихся рынков",