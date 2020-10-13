13 октября 2020 года 09:55
Утренние прогнозы: открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в "зеленой зоне"
Аналитики полагают, что торги акциям во вторник начнутся с небольшого роста, однако в случае ухудшения настроений на мировых рынках рынок перейдет к продажам.
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, во вторник ожидаем консолидации российского фондового рынка в начале торгов. В результате индекс Мосбиржи продолжит движение под верхней границей диапазона 2800-2850 пунктов. При этом в ходе торгов, в случае ухудшения настроений на мировых рынках на фоне публикации статистики, а также возобновления негативной динамики на рынке энергоносителей, продажи в наших акциях могут возобладать, что приведет к продолжению снижения на нашем рынке".
ИК "Атон": "Во вторник отечественный рынок акций начнет торговую сессию с роста на 0,5%".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2835-2855 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2830, 2810 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2880 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник вновь не показали единой динамики и пребывали в нерешительности. Индекс Мосбиржи отступил от сопротивления 2860 пунктов, что само по себе увеличивает риски скорого тестирования 2800 пунктов. Долларовый РТС смотрится увереннее благодаря стабилизации рубля, но и его краткосрочный потенциал повышения на данный момент выглядит ограниченным уровнем 1185 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2810-2890 пунктов".
"ФИНАМ" (Наталия Пырьева): "Индекс Мосбиржи начнет вторник умеренным ростом, поскольку виден умеренный "аппетит" к риску на внешних торговых площадках, а в новостных лентах существенного негатива не наблюдается, говорится в комментарии компании".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Похоже, что отток денег с российского рынка продолжается, так как американские акции выглядят намного перспективнее. Если подъем за океаном продолжится и дальше, то индекс Мосбиржи попробует предпринять еще одну попытку начать компенсировать свое отставание не только от большинства развитых, но и развивающихся рынков",
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
13 октября 2020 года 19:45
Москва. 13 октября. Доллар повышается, евро дешевеет на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине в условиях опережающего роста в паре с евро. читать дальше
.
13 октября 2020 года 19:29
Москва. 13 октября. Рынок акций РФ после локального роста днем вслед за нефтью завершил торги распродажами на фоне снижения фондовых площадок Европы и США, индекс МосБиржи откатился ниже 2830 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги НЛМК, а лидерами роста стали выстрелившие более чем на 20% "префы" ПАО "Лензолото". читать дальше
.
13 октября 2020 года 19:28
(добавлена таблица)
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив при этом их... читать дальше
.
13 октября 2020 года 19:25
Москва. 13 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы в ожидании новых стимулов; исключение составили лишь самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также слегка подросли в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
13 октября 2020 года 19:06
Аналитики Промсвязьбанка полагают, что в 2021г цена на золото вырастет, а до конца 2020г стоит ожидать боковой динамики в диапазоне 1850-1950 долл./унц., говорится в обзоре банка.
Стоимость золота с сентября упала ниже 1900 долл. /унц. из-за более крепкого доллара. Федрезерв уже заявил, что... читать дальше
.
13 октября 2020 года 18:43
(добавлен текст после 2-го абзаца)
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив... читать дальше
.
13 октября 2020 года 18:20
Цена Brent до конца октября останется в диапазоне 39,5-44 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика "Фридом Финанс"
Евгения Миронюка. После резкого падения котировок Brent в начале октября эксперт ожидает преимущественно боковую динамику.
Нефтяные котировки неустойчивы, подчеркивает... читать дальше
.
13 октября 2020 года 18:00
BCS Global Markets (BCS GM) пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
Так, аналитики понизили прогнозные цены бумаг нефтяных компаний РФ на 4-21%, оставив при этом их неизменными для бумаг... читать дальше
.
13 октября 2020 года 17:43
Аналитики Промсвязьбанка понижают целевой ориентир по индексу Мосбиржи на конец 2020г с 2900 до 2850 пунктов, отмечается в обзоре банка. Текущая ситуация вынуждает экспертов сохранять консервативный взгляд на российский рынок акций.
"Повышение санкционных рисков и перспективы сокращения... читать дальше
.
13 октября 2020 года 17:15
Акции развивающихся рынков показали сильное восстановление после спада в марте 2020 года, говорится в комментарии аналитика Julius Baer Матье Рашете. По его мнению, потенциальная вакцина против COVID-19 может в конечном итоге спровоцировать более значительную ротацию ценных бумаг, что принесет... читать дальше
.
13 октября 2020 года 16:33
Аналитики "УНИВЕР Капитала" отмечают, что на неделе на рынке акций РФ есть небольшой перевес "быков", и видны робкие попытки игры на повышение. "Время покупать акции "широким фронтом" пока не пришло, но сейчас есть определенные основания для оптимизма. Возможно, что через несколько дней рыночные... читать дальше
.
13 октября 2020 года 16:12
Продажи в рамках ежегодной акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Prime Day могут составить в этом году $9,1 млрд, в том числе $6,2 млрд в США, прогнозируют эксперты eMarketer, на которых ссылается MarketWatch.
Американская компания из-за коронавируса перенесла распродажу, которая обычно проходит... читать дальше
.
13 октября 2020 года 15:48
лавный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation, Julius Baer Норберт Рюкер считает, что скептицизм нефтяного рынка преувеличен, так как спрос продолжает превышать предложение по мере восстановления мировой экономики, и ожидает нормализации рынка нефти в... читать дальше
.
13 октября 2020 года 15:46
Москва. 13 октября. Доллар перешел к снижению, евро усилил ослабление на "Московской бирже" во вторник днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти. читать дальше
.
13 октября 2020 года 15:24
Акции "М.Видео" сохраняют привлекательность в качестве представителей потребительского сектора в условиях пандемии, говорится в комментарии "Велес Капитала".
Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова считает, что, с технической точки зрения, по акциям "М.Видео" сформировался неплохой краткосрочный... читать дальше
.