Коррекции в ценах на нефть может не хватить для стимулирования роста рубля - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич в начале торговой сессии вторника ожидает бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Коррекции в ценах на нефть может не хватить для стимулирования роста рубля, а консолидация валют развивающихся стран не даст ему дополнительных ориентиров для подъема, сообщается в комментарии банка.

"В результате пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 77 руб./$1. При этом в ходе сессии возможна активизация давления на национальную валюту, что позволит доллару предпринять попытку возвращения в диапазон 77,5-80 руб./$1", - считает Зварич.