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13 октября 2020 года 10:42
Атон пересмотрел оценку акций телекоммуникационного сектора РФ, рейтинги не изменились
Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима, Анны Бежанишвили и Ксении Богдановой. Рейтинги для этих бумаг были подтверждены: "выше рынка" для обыкновенных акций ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM), АФК "Системы, а также для американских депозитарных акций (ADS) VEON; "нейтрально" для привилегированных акций "Ростелекома". "Мы обновляем наш взгляд на сектор, повышая прогнозную цену акций МТС, "Системы" и "Ростелекома" и снижая прогнозную цену ADS VEON. COVID-19 оказал краткосрочное негативное влияние на телекомы. Если государство не поддержит сектор, телекоммуникационный рынок может упасть на 2,5-3% год к году (прогноз Минкомсвязи РФ) из-за сокращения доходов от роуминга, снижения розничных продаж и роста затрат на содержание сетей. МТС ожидает, что в 2020 году выручка останется неизменной или вырастет на 3% год к году (что значит снижение в среднем на 1,7% во II полугодии 2020 года). "Ростелеком" ожидает роста выручки минимум на 5% (снижение на 0,7% во II полугодии). VEON в 2020 году ожидает снижения органической выручки в пределах нескольких процентов", - говорится в обзоре. В то же время в нем отмечается, что российский телекоммуникационный сектор демонстрирует определенный потенциал. "Мобильная связь остается ключевым телеком-сегментом (почти 57% всего рынка). Постепенный отход от безлимитных тарифов и повышение цен должны поддержать динамику ARPU (средний доход от абонента), что позволит ему стать важным фактором роста мобильного сегмента. В 2020 году ожидается рост тарифов на мобильную связь на 10-20% (прогнозы TMT Consulting и Telecom Daily). За II полугодие 2020 года средний тариф в рамках минимального пакета мобильных услуг, по оценкам Content Review, вырастет на 14%", - пишут эксперты инвесткомпании. Операторы связи также демонстрируют обнадеживающие успехи в развитии цифровых экосистем, которые могут помочь компенсировать спад в традиционных сегментах: МТС прилагает активные усилия для стимулирования спроса B2B-клиентов на цифровые продукты, более половины доходов "Ростелекома" обеспечивают передача контента и цифровые услуги. Как отмечают аналитики "Атона", МТС, по их мнению, остается лидером рынка, имеющим несомненный потенциал роста. "Основой будущего роста должны стать цифровые инновации, а привлекательная дивидендная политика позволит инвесторам разделить успех компании. VEON продолжает работу по реструктуризации российского бизнеса; первые результаты мы ожидаем увидеть в начале 2021 года и прогнозируем возврат к двузначным цифрам дивидендной доходности в следующем году. В кейсе "Ростелекома" нам нравится участие в процессе цифровизации, осуществляемой в России по инициативе правительства. А АФК "Система" (MOEX: AFKS), на наш взгляд, будет усиливать ориентацию на онлайн-торговлю, учитывая потенциальное IPO Ozon. Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях): Прогнозная цена МТС - 390,0 (текущая цена - 329,6), рейтинг - выше рынка; Прогнозная цена VEON (для ADS; цены в долларах США) - 2,10 (текущая цена - 1,3), рейтинг - выше рынка; Прогнозная цена Ростелеком - 120,0 (текущая цена - 93,6), рейтинг - выше рынка; Прогнозная цена Ростелеком (для "префов") - 90,0 (текущая цена - 84,7), рейтинг - нейтрально; Прогнозная цена Система - 27,00 (текущая цена - 23,5), рейтинг - выше рынка.
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Компании упоминаемые в новости: Ростелеком, МТС, Система АФК, VEON
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