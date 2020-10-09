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09 октября 2020 года 19:38

Рынок акций РФ на неделе просел по индексу МосБиржи из-за отсечек дивидендов и укрепления рубля

Рынок акций на минувшей неделе просел по индексу МосБиржи из-за отсечек дивидендов ряда компаний и укрепления рубля, тогда как поддержку оказывала благоприятная внешняя конъюнктура на ожиданиях принятия в США новых мер стимулирования экономики, а также выросшая нефть из-за очередного урагана в Мексиканском заливе.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 1 по 7 октября составил $140 млн против $40 млн оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $150 млн по сравнению с чистым оттоком $40 млн на предыдущей неделе.

В период с 5 по 9 октября индекс МосБиржи снизился на 0,6% и составил 2834,09 пункта, индекс РТС прибавил 1,4% и достиг 1164,34 пункта на фоне снижения доллара до 76,67 руб./$1 (-1,53 рубля) и роста декабрьской нефти Brent до $43,48 за баррель (+11,8%).

Рынок акций РФ начал минувшую неделю с умеренного роста благодаря позитивной динамике мировых рынков капитала и нефти на новостях об улучшении самочувствия президента СЩА Дональда Трампа после заражения COVID-19 в начале октября; в лидерах повышения оказались бумаги "Татнефти" (+4,2%) и подорожавшие бумаги "Мосбиржи" (+4%) после публикации данных по торговым оборотам за сентябрь. Индекс МосБиржи превысил 2880 пунктов, индекс РТС поднялся в район 1160 пунктов.

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-4,8%) в преддверии начала размещения допэмисии в условиях падения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса (в ходе SPO "Аэрофлот" планирует привлечь не менее 80 млрд рублей).

Нефть Brent поднялась к $41,6 за баррель на фоне сообщений о приостановке добычи на четырех норвежских месторождениях из-за забастовки рабочих.

Во вторник рынок акций продолжил рост вслед за нефтью, хотя к вечеру индексы отошли от локальных максимумов из-за наметившегося ухудшения ситуации на мировых фондовых площадках. Индекс МосБиржи поднялся к 2893 пунктам, индекс РТС - к 1170 пунктам.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник провели очередной раунд переговоров относительного нового пакета стимулирующих мер, но не достигли соглашения. Трамп был выписан из военного госпиталя, где он проходил лечение от COVID-19. Глава Федрезерва США Джером Пауэлл заявил, что экономике США необходимы новые бюджетные стимулы, хотя восстановление после вспышки коронавируса пока было уверенным. Нефть Brent поднялась к $42,5 за баррель. Норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих. Компании, добывающие нефть и газ на шельфе США в Мексиканском заливе, начали эвакуацию рабочих из-за угрозы тропического шторма "Дельта".

В среду рынок акций РФ снизился вслед за упавшей накануне фондовой Америкой и подешевевшей нефтью после решения президента США Дональда Трампа приостановить переговоры по новому пакету стимулов; акции "Совкомфлота" потеряли более 4% после прошедшего IPO. Индекс МосБиржи откатился к 2840 пунктам, индекс РТС упал ниже 1144 пунктов. Нефть Brent скорректировалась к $41,6 за баррель после двухдневного ралли.

Давление на акции "Газпрома" (-2,8%) оказали новости о штрафе польского антимонопольного регулятора UOKiK - регулятор наложил на концерн и еще пять компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", максимальные штрафы - в $7,6 млрд и $61 млн соответственно, за строительство газопровода без его согласия.

Рост рынка акций РФ в четверг вслед за мировыми площадками благодаря смягчению позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов были сдержаны откатом акций "РусГидро" (-3,8%) из-за отсечки на бирже дивидендов, подешевевшими бумагами "Аэрофлота" (-5,1%) на новостях об SPO, а также просевшим Сбербанком (-1,2%). Индекс МосБиржи превысил 2846 пунктов, индекс РТС поднялся к 1160 пунктам на фоне укрепления рубля. Цена размещения акций "Аэрофлота" установлена на уровне 60 рублей за штуку, SPO пройдет с 9 по 23 октября.

По словам Трампа, Конгресс может использовать как не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям, так и отдельной программы поддержки малого бизнеса. Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере $25 млрд, одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.

Нефть Brent поднялась к $43 за баррель на ожиданиях снижения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана.

В пятницу рынок акций РФ снизился во главе с "Аэрофлотом" (-3,3%) на фоне стартовавшего размещения допэмиссии акций авиакомпании, а также рядом упавших бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов (НЛМК, МТС, "Группы ЛСР", "Татнефти", "НОВАТЭКа"); внешние площадки и нефть подавали позитивные сигналы в ожидании принятия новых стимулирующих мер в США. Индекс МосБиржи просел в район 2834 пункта, индекс РТС поднялся в район 1164 пунктов.

Нефть Brent поднялась в район $43,5 за баррель. Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, подошел к побережью штата Луизиана. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки.

По итогам недели с 5 по 9 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "Аэрофлота" (-13%), ПАО "Русская аквакультура" (-9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-7%); лучше рынка оказались акции "Норникеля" (+3%), "РусАла" (+3%), "НОВАТЭКа" (+3%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе будут определять макростатистика, новости о стимулах экономики США, а также стартующий в США сезон отчетов за III квартал; для индекса МосБиржи коридор движения может составить 2800-2900 пунктов, для индекса РТС - 1130-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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