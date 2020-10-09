Попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу были сдержаны откатом "Аэрофлота" и отсечкам дивидендов у ряда компаний

Москва. 9 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу вслед за внешними площадками в ожидании принятия новых стимулирующих мер в США были сдержаны откатом акций "Аэрофлота" на фоне стартовавшего размещения допэмиссии и отсечками на бирже дивидендов в ряде компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2834,09 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1164,34 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,3%.

Доллар упал до 76,67 рубля (-0,69 рубля), золото выросло до $1930,4 за унцию (+1,9%).

За неделю индекс МосБиржи просел на 0,6%, индекс РТС вырос на 1,4% на фоне снижения доллара на 1,53 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Аэрофлота" (-3,3%, до 60 рублей), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -2,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) разместит допэмиссию по цене 60 рублей за акцию. Решение принято советом директоров компании в четверг, следует из сообщения "Аэрофлота". В ходе рыночной части SPO "Аэрофлот" привлек 39,1 млрд рублей, включая 9,1 млрд рублей от РФ, всего объем сделки "не менее 80 млрд рублей", из них 50 млрд рублей - от государства.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в сентябре составил $336 млн, что на 55% выше уровня предыдущего месяца ($217 млн), сообщила компания.

В пятницу на "Мосбирже" без дивидендов (с учетом расчетов "Т+2") торговались акции "Новолипецкого металлургического комбината" (выплаты за второй квартал 2020 года - 4,75 рубля на бумагу), "Мобильных телесистем" (выплаты за первое полугодие 2020 года - 8,93 рубля на акцию), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,6%, до 847,6 рубля; выплаты - 20 рублей на акцию за первое полугодие), "Татнефти" (9,94 рубля за первое полугодие на акцию каждого вида), "НОВАТЭКа" (11,82 рубля на акцию за первое полугодие).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

Акции ПАО "Совкомфлот" выросли в пятницу на 2,5% (до 103 рублей), а по итогам первой недели торгов на "Мосбирже" после прошедшего первичного размещения (IPO) подешевели на 1,9% (к цене размещения 105 рублей). На первых биржевых торгах 7 октября акции локально проваливались до 91,56 рубля (-12,8% к цене размещения), после чего начали корректироваться вверх.

Как отмечает ведущий персональный брокер компании "БКС Мир инвестиций" Виктор Щеглов, спрос локальных частных инвесторов к концу недели сократился, угрозы западных санкций оттолкнули зарубежных игроков, а российские институционалы отчасти разгружали портфели акций. Дополнительное давление оказали опросы, свидетельствующие о вероятной победе Джо Байдена на выборах в США.

Неопределенность остается, но ценовая просадка акций должна привлечь покупателей. После того как Трамп разочаровал рынки, отложив переговоры по стимулам, он вернул инвесторам надежду, призвав Конгресс принять отдельные законы о частичной финансовой поддержке. Котировки Brent на неделе выросли на фоне перебоев в поставках из-за урагана "Дельта" в Мексиканском заливе. Как обычно, сдерживающими факторами остаются риски новых локдаунов из-за второй волны пандемии, слишком позднего принятия стимулирующих мер в США и вероятная победа в президентских выборах Байдена, недолюбливающего Россию.

Антимонопольный орган Польши наложил на "Газпром" (MOEX: GAZP) штраф в размере $7,6 млрд. Новая попытка Польши остановить проект "Северный поток 2" хотя и привлекает внимание из-за размера штрафа, но, скорее всего, завязнет в суде на долгие годы и вряд ли сделает завершение проекта существенно более затрудненным, чем сейчас. В целом новость умеренно негативна для настроений инвесторов в "Газпроме".

По словам главного инвестиционного стратега компании "Открытие брокер" Константина Бушуева, консолидация индекса МосБиржи вокруг 200-дневной средней продолжилась. В лидерах падения вновь оказался транспортный сектор за счет очередного падения акций "Аэрофлота" на дополнительном размещении. "Северсталь" отчиталась в росте производства стали в третьем квартале на 3% ко второму кварталу. Petropavlovsk (MOEX: POGR) снизил прогноз производства на 2020 год, увеличил прогноз затрат. "АЛРОСА" представила отчет о продолжении мощного взлета продаж сырых алмазов в сентябре, но более слабых продажах бриллиантов.

С начала июня рубль формально находится в краткосрочном тренде умеренного ослабления, но сейчас видны предпосылки для слома этого 4-месячного тренда. Кроме укрепляющихся цен на нефть в пользу рубля играют усилившиеся в октябре продажи валюты со стороны Минфина, старт продаж валюты от сделки по Сбербанку со стороны ЦБ, а также указания регулятора госкомпаниям о сокращении их избыточных валютных резервов. Все эти факторы могут оказывать важное влияние в пользу среднесрочного укрепления рубля.

Рынок нефти взял небольшую паузу. Поставки нефти из Норвегии могут быть сокращены на 25% из-за забастовки нефтяников. В целом среднесрочный тренд роста "черного золота" продолжается, а на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита нефти с третьего квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года. Форвардная кривая нефти Brent продолжает демонстрировать высокое контанго, что создает потенциал для дальнейшего роста цен.

Инвесторы постепенно вновь увеличивают вложения в рисковые активы, а спрос на доллар и так называемые "безрисковые" активы (гособлигации развитых стран) падает. Пауза в корпоративных отчетах на российском рынке завершилась, на следующей неделе можно будет ждать пика предоставления российскими компаниями операционных данных, а 21 октября НЛМК первым отчитается за третий квартал по МСФО. С 13 октября на следующей неделе стартует сезон отчетов в США, напомнил Бушуев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов в пятницу не показывали единой динамики ввиду неоднородных внешних и внутренних факторов. Акции "Норникеля" и золотодобытчиков выросли благодаря повышению цен на металлы (золото превысило $1900 за унцию, никель поднялся выше $15 тыс. за тонну).

Акции "Аэрофлота" продолжили снижение после подтверждения цены вторичного публичного размещения на уровне 60 рублей за бумагу, к которому и опустились котировки. "АЛРОСА" представила неплохие операционные результаты за сентябрь прошлого года, которые свидетельствовали о росте продаж алмазной продукции на 30% г/г, но бумаги тем не менее упали в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих дней.

В США индексы продолжили рост во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P 500 продолжает движение к следующей цели краткосрочного повышения 3500 пунктов. Оптимизм на американском рынке поддерживался надеждами на принятие новых стимулирующих мер, спекуляции на тему которых продолжаются все последние недели. От законодателей поступают противоречивые сигналы в отношении переговоров по масштабной программе поддержки. Инвесторы все больше надеются на то, что победа Байдена и его Демократической партии на выборах приведет к накачке экономики дополнительными средствами. Последнее, в свою очередь, оказывает давление на доллар.

На нефтяном рынке фундаментальные факторы (перебои с добычей в Норвегии и в Мексиканском заливе, возможный отказ Саудовской Аравии от увеличения производства в январе) начали оказывать ценам поддержку, что в перспективе может привести к пробою сентябрьских пиков и скачку вверх еще на пару долларов. На следующей неделе влиять на динамику рынка помимо традиционных драйверов будут ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Российский рынок уже традиционно абстрагировался от внешнего фона и продолжал жить своей жизнью. В краткосрочной перспективе подогреть интерес покупателей к отечественным активам мог бы пробой нефтяными ценами сентябрьских максимумов. В остальном на следующей неделе российские компании начнут публиковать операционные результаты за третий квартал, а американские - финансовые отчетности. Рассчитывать на широкомасштабный рост российского фондового рынка пока все еще сложно. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2790-2880 пунктов, считает Кожухова.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite после длительных выходных вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40 и FTSE растут на 0,1-0,7%) и Америка (индекс S&P 500 подрос на 1%, в район 3480 пунктов).

Президент США Дональд Трамп сказал в ходе телевизионного интервью в четверг, что стороны начали "очень продуктивные" переговоры о новых стимулах. В среду президент США заявил о своей готовности подписать закон о стимулирующих выплатах гражданам в размере $1200 на человека, а также призвал к выделению авиакомпаниям $25 млрд.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в сентябре поднялся до 54,8 пункта с 54 пунктов в предыдущий месяц за счет активного внутреннего спроса на фоне продолжающегося восстановления экономики на конец третьего квартала. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление. На сектор услуг приходится порядка 60% экономики страны и половина рабочих мест в городах.

Нефть завершает неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $43,48 за баррель (+0,3% и +3,2% в четверг), ноябрьская цена WTI - $41,31 за баррель (+0,3% и +3,1% накануне).

С начала этой недели Brent подорожала на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,5%), Petropavlovsk (-3,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+6,5%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,2%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+3,2%), акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,564 млрд рублей (из них 12,256 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).