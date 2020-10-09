Цены евробондов РФ за неделю немного подросли, суверенные спреды слегка сузились

Москва. 9 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли на фоне позитивных как внешних, так и внутренних факторов; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2030 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, за исключением спредов для двух указанных выпусков.

Начало недели было позитивным для сектора отечественных евробондов - цены подросли, отыгрывая положительную динамику внешних рынков, сформировавшуюся на новостях относительно перспектив скорого выздоровления президента США Дональда Трампа и ожиданиях скорого принятия новой программы стимулирования экономики США, призванной способствовать преодолению последствий эпидемии коронавируса. Врачи, участвующие в лечении президента США в военном госпитале имени Уолтера Рида, не возражают против его выписки и возвращения в Белый дом, заявил 5 октября главный врач Белого дома Шон Конли. "Мы согласны, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы", - сказал он на брифинге журналистам.

Вместе с тем во вторник котировки российских еврооблигаций немного снизились вслед за негативной ценовой динамикой US Treasuries (доходность десятилетних американских облигаций выросла в начале недели на 8 базисных пунктов). Участники рынка постепенно закрывали длинные позиции в ожидании дополнительной информации о состоянии здоровья президента США и принятия новой программы стимулирования американской экономики. Давление на все рисковые активы оказали заявления Трампа о приостановке до президентских выборов переговоров по новому пакету стимулов. "Я проинструктировал своих представителей прекратить переговоры до проведения выборов", - написал Трамп в Twitter. Он также сообщил, что попросил лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла сконцентрироваться на утверждении выдвинутой Трампом кандидатуры Эми Бэрретт на должность судьи Верховного суда.

В середине недели цены российских еврооблигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне разнонаправленных факторов; небольшое давление продавцов отмечалось лишь в "длинных" бумагах. Поддержку отечественным облигациям оказал уход санкционной тематики на второй план в условиях нарастающей второй волны коронавирусной эпидемии, и именно эта тема стала главной в повестке дня. Кроме того, позитивным фактором для рынка стали рекордные объемы размещения ОФЗ, что говорило о высоком спросе инвесторов на российские долговые бумаги и успешном привлечении средств Минфином для финансирования дефицита бюджета.

Министерство финансов России в ходе первичного размещения облигаций федерального займа 7 октября установило новый рекорд привлечения денежных средств, продав на двух первичных аукционах бумаги на общую сумму 345,73 млрд рублей по номиналу (17,3% квартального плана в размере 2 трлн рублей) при спросе 368 млрд рублей. При этом объем размещения на первом аукционе составил рекордную для одного аукциона величину - 315,73 млрд рублей.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг слегка подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом активность торгов в целом была невысокой. Все говорило о том, что это всего лишь техническая коррекция в условиях отсутствия новых негативных факторов. Участники рынка воспользовались локальной стабилизацией курса рубля и в целом улучшившейся конъюнктурой мировых рынков для того, чтобы немного прикупить локально перепроданные бумаги. Вместе с тем какой-либо фундаментальной идеи для активизации покупок на рынке не было.

Оптимизм в глобальных инвесторов вдохнули сообщения о смягчение позиции президента США Трампа в отношении нового пакета стимулирующих мер. Трамп заявил, что Конгресс должен в срочном порядке предоставить $25 млрд авиакомпаниям в качестве помощи для выплат заработной платы работникам, массовые увольнения которых начались из-за значительно сокращения полетов на фоне пандемии коронавируса. "Я подпишу это сейчас же!" - написал он в Twitter, добавив, что Конгресс может использовать как не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям, так и отдельной программы поддержки малого бизнеса. Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере $25 млрд, одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.

В последний день недели участники рынка продолжили отыгрывать позитивные сигналы с мировых рынков, что вновь привело к плавному росту котировок, что транслировалось в снижение процентных ставок большинства выпусков евробондов РФ на 1-2 базисных пункта.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,47% (их доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 3,36% годовых), с погашением в 2042 - на 0,53% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 11 пунктов и составил 233 базисных пункта), с погашением в 2047 году - на 0,77% (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 3,30% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,17%, подорожав до 113,05% от номинала (доходность уменьшилась на 3,5 пункта - до 2,145% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,12% - до 114,88% от номинала (их доходность снизилась на 3,5 пункта, до 1,94% годовых).

Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,11% и составила 116% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries не изменился за пять дней и 9 октября составил 188 базисных пунктов), с погашением в 2023 году - на 0,1%, до 109,85% от номинала (их спред к US Treasuries не изменился, составив 126 базисных пунктов).

Ситуация на рынке валютных гособлигаций на следующей неделе может ухудшиться под давлением как прогнозируемой негативной конъюнктуры мировых рынков, так и сохраняющихся санкционных рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны возобновить карантинные ограничения, а это в свою очередь негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики после первой волны эпидемии. Еще одним фактором неопределенности для глобальных рынков, который будет в центре внимания инвесторов в ближайший месяц, являются предстоящие президентские выборы в США.