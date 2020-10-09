Рубль с начала октября продолжает наносить удары по доллару - "Открытие Брокер"

Рубль с начала октября продолжает наносить удары по доллару, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега "Открытие Брокер" Константина Бушуева. Кроме укрепляющихся цен на нефть, по мнению эксперта, в пользу рубля играют усилившиеся в октябре продажи валюты со стороны Минфина, старт продаж валюты от сделки по Сбербанку со стороны ЦБ, а также указания регулятора госкомпаниям о сокращении их избыточных валютных резервов.

Бушуев отмечает, что в отчётах Банка России начали фигурировать повышенные продажи валюты на 8,6 млрд ежедневно - это увеличенные продажи валюты Минфином плюс продажи самого ЦБ. Банк России прогнозирует структурный профицит ликвидности на конец 2020 года в размере 1,4-2,0 трлн рублей, что, на взгляд эксперта, довольно много.

"Хотя с начала июня рубль всё ещё формально находится в краткосрочном тренде умеренного ослабления, но мы видим прямо сейчас все предпосылки для слома этого четырёхмесячного контртренда", - констатирует аналитик "Открытие Брокер".

По мнению стратега, кроме укрепляющихся цен на нефть, в пользу рубля играют усилившиеся в октябре продажи валюты со стороны Минфина, старт продаж валюты от сделки по Сбербанку со стороны ЦБ, а также указания регулятора госкомпаниям о сокращении их избыточных валютных резервов. Все эти факторы могут оказывать важное влияние в пользу среднесрочного укрепления рубля, заключает Бушуев.