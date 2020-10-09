Рубль днем продолжает повышаться к доллару и евро на фоне интереса глобальных инвесторов к риску

Москва. 9 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне интереса глобальных инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 77,1 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,98 руб./EUR1, подешевев на 1,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,11 копейки - до 83,34 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 88,73 копейки, до 77,0284 руб./$1, и уменьшил курс евро на 98,27 копейки, до 90,7163 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на дневных торгах благодаря позитиву с внешних рынков. Инвесторы продолжают рассчитывать на то, что США все же смогут принять очередной крупный пакет стимулирующих мер в скором времени. Кроме того, настроения глобальных игроков поддержали оптимистичные данные об активности в сфере услуг Китая.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в сентябре поднялся до 54,8 пункта с 54 пунктов в предыдущий месяц за счет активного внутреннего спроса на фоне продолжающегося восстановления экономики на конец третьего квартала.

Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление. На сектор услуг приходится порядка 60% экономики страны и половина рабочих мест в городах.

Белый дом, ранее на этой неделе заявивший о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету, изменил свою тактику. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении подписать несколько законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики, все же склоняется к необходимости принятия полномасштабного пакета стимулирующих мер, пишет Bloomberg.

Пелоси заявила журналистам в четверг, что Палата представителей не поддержит законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, вне масштабного пакета финансовой помощи.

Рубль не отреагировал на санкционные новости, так как риски новых санкций по делу Алексея Навального уже заложены в его курс. Как написала в четверг парижская газета Le Monde со ссылкой на собственные источники, в санкционном списке, который Франция и ФРГ передадут на рассмотрение партнерам по ЕС в связи с событиями вокруг оппозиционера, фигурируют девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

"По нашей информации, в списке - девять имен. Это люди из администрации президента, а также из силовых структур. Такие символичные меры вызовут резонанс в Москве, и не исключено, что там примут ответные шаги", - пишет издание.

ГосНИИОХТ, по информации газеты, решили включить в список, так как "его считают местом создания в советские времена отравляющего вещества "Новичок".

Разработанный Парижем и Берлином санкционный список, как ожидается, рассмотрят главы МИД стран ЕС на встрече 12 октября в Брюсселе. Санкции в случае утверждения будут предусматривать замораживание активов в ЕС фигурантов списка, а также запрет на посещение стран Евросоюза.

По информации Le Monde, власти Франции констатировали, что ФРГ не стала в свете произошедшего с Навальным пересматривать отношение к проекту газопровода "Северный поток 2".

Дания присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, заявил глава МИД страны Йеппе Кофод. "Мы, само собой, присоединимся к санкциям против этих людей", - сказал Кофод на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым перед их переговорами днем в пятницу.

Он подчеркнул, что Дания "самым решительным образом осуждает попытку покушения на Алексея Навального с применением боевых отравляющих веществ, которая произошла в России". Факт отравления, по словам министра, был подтвержден лабораториями в Германии, Швеции, Франции, в том числе лабораториями ОЗХО.

"Мы требуем провести прозрачное, комплексное и тщательное расследование, чтобы выяснить, кто пытался убить Алексея Навального, и чтобы никто не остался безнаказанным", - добавил Кофод.

"В пятницу доллар теряет позиции на большинстве валютных площадок развивающихся рынков, так как аппетиту инвесторов к риску по-прежнему способствуют надежды на принятие нового пакета стимулирующих мер в США. (. . .) В целом за последнюю неделю доллар выглядел достаточно слабо почти на всех развивающихся рынках, рубль наряду с такими валютами EM, как бразильский реал, мексиканское песо и тайский бат, продемонстрировал одну из лучших динамик в паре с долларом благодаря несколько ослабшим санкционным рискам (сами риски никуда не делись, но участники рынка все же не ожидают масштабных санкций против финансовой системы РФ в целом) и возросшему аппетиту к риску на глобальных рынках после выздоровления Трампа и усиления надежд на принятие пакета экономических стимулов в США", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта в пятницу продолжает позитивную динамику четверга и укрепляется на фоне растущего аппетита к риску со стороны глобальных инвесторов. Это привлекает иностранный капитал в российский госдолг, чему также способствует подросшая накануне нефть. Наш умеренно позитивный взгляд на рубль сохраняется, мы ожидаем укрепления, в том числе на фоне увеличения объема операций ЦБ и Минфина. Усилившиеся накануне связанные с возможным отравлением Навального санкционные риски также могут локально сказаться на курсе, однако их влияние будет ограниченным в связи с распространением санкций на отдельных лиц без влияния на экономику", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,76% - до $43,01 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,9% - до $40,82 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

"Ураган "Дельта" в Мексиканском заливе и забастовка рабочих в Норвегии - все это создает краткосрочную угрозу предложению нефти, вызывая рост цен. С фундаментальной точки зрения мы сохраняем скептический взгляд на рынок нефти, отмечая слабость спроса на фоне неравномерного восстановления мировой экономики и ухудшения ситуации с коронавирусом в мире. На сегодня ожидаем нефть Brent в зоне $42-44 за баррель. По мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки ждем возврата цен в $38-40 за баррель", - отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

ЦБ РФ в среду, 7 октября, продал валюту на 8,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Объем продаж валюты увеличился в 1,6 раза по сравнению с понедельником и вторником, когда он составлял 5,4 млрд рублей в день. На предыдущей неделе совокупный объем продажи валюты составил 18,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,45% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 4,48% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились по сравнению с четвергом и остались на отметках 4,53%, 4,64% и 4,68% годовых соответственно.