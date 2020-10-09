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09 октября 2020 года 16:04
Вложения в рисковые активы следует увеличивать после выборов президента США, до этого важно обеспечить должное хеджирование - ITI Capital
Вложения в рисковые активы следует увеличивать после выборов президента США, а до этого важно обеспечить должное хеджирование, при этом стратеги рекомендуют иену против доллара, доллар против валют EM, облигации инвестиционного уровня и некоторые сырьевые товары, говорится в комментарии ITI Capital. Главный инвестиционный стратег Искандер Луцко отмечает, что с середины сентября участники рынка закладывали в цены активов победу на президентских выборах Джо Байдена. "Наблюдается "бычья" тенденция, цель на конец года по S&P 500 - 3600-4000 пунктов в зависимости от циклического сдвига и завершения третьей фазы испытаний экспериментальной вакцины против коронавируса. Основной побочный риск, который будет носить временный характер - задержка выборов и президентство Трампа, что подтолкнет S&P 500 ниже 3000 пунктов", - пишет он. Большинство экономистов по-прежнему с оптимизмом смотрят на перспективы глобального роста, указывая на продолжающееся восстановление обрабатывающей промышленности и мировой торговли. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 6 октября подтвердила, что фонд улучшит предыдущий прогноз по глобальному ВВП, который вышел в июне. При этом сектор услуг остается в уязвимом положении. Объем предложенный Байденом программы капиталовложений ($5 трлн) превзойдет объем средств, которые планируется получить за счет повышения налогов ($3 трлн), на $2 трлн за предстоящие 10 лет, из-за чего ожидается огромный спрос на инфраструктурные проекты. Объем подготовленной демократами программы капиталовложений может достичь $5 трлн, из которых $2 трлн предлагается задействовать сразу после инаугурации президента, после чего планируется увеличить расходы на инфраструктуру, климат, здравоохранение и образование. Большинство глобальных стратегов ожидают перехода инвесторов от акций роста к недооцененным акциями и цикличным активам с начала декабря и до 4К21, отмечает Луцко. Среди ключевых факторов такого развития событий, указывает эксперт - лишение демократами IT-гигантов их монопольного положения, увеличение бюджетных расходов, дополнительное повышение налогов, снижение напряженности в мировой торговле и завершение третьего этапа испытаний вакцины от коронавируса. После выборов следует увеличивать вложения в рисковые активы, но до этого важно обеспечить должное хеджирование, отмечает Луцко. Две важнейшие даты перед выборами - президентские дебаты и назначение судьи Верховного суда 15 октября и последние президентские дебаты 22 октября. Кроме того, перед выборами фармацевтические компании должны представить результаты предварительных испытаний третьей фазы. Часть пакета стимулирующих мер республиканцы должны утвердить до выборов, остальную часть - сразу после голосования. "Многие крупные инвестдома (например, JPM и Goldman Sachs) рассматривают три сценария выборов: приход "голубой волны" (демократы в Белом доме и Конгрессе), победа Байдена/разделенный Конгресс и победа Трампа/статус-кво. Даже при сценарии "голубой волны" рынки должны вырасти, но еще большего роста следует ждать при сценарии "победа Байдена/разделенный Конгресс", так как Байдену в таком случае будет сложно провести через законодателей повышение налогов. Консенсус - "победа Байдена/разделенный Конгресс" и цель по S&P 500 в 3600 пунктов. При сценарии "победа Трампа/статус-кво" JPM прогнозирует, что S&P 500 достигнет 4000 пунктов и, возможно, превзойдет эту цель", - указывает стратег ITI Capital. "Казначейские облигации - не лучший актив при хеджировании из-за их низкой доходности, и наши стратеги рекомендуют иену против доллара, доллар против валют EM, облигации инвестиционного уровня и некоторые сырьевые товары. При реализации сценария с побочными рисками, если после выборов ситуация выйдет из-под контроля, рынки могут снизиться, поэтому следует захеджировать как свои инвестиционные решения, так и риски посредством пут-опционов на S&P 500 (либо 2000 п., либо 2500 п.)", - пишет Луцко. Эксперт ITI Capital указывает, что прогноз по акциям остается положительным, цель по S&P 500 на конец года - 3600 пунктов, а акции роста/циклические акции должны показать опережающую динамику при любом исходе выборов. По оценкам JPM, в ближайшей перспективе инвесторы, вероятно, продолжат уменьшать долю рисковых активов в своих портфелях в преддверии выборов, учитывая риск того, что результаты голосования будут утверждены не сразу, а после некоторого достаточно долгого периода. JPM рекомендует покупать местные облигации, сокращать вложения в высокодоходные бумаги, в частности, продавать индонезийские бонды. Что ускорит переход от акций роста к недооцененным акциям? По мнению стратега, большой переход от акций роста к недооцененным акциям более вероятен после выборов - с середины ноября/декабря и до окончания первого полугодия 2021 г. Поддержка будет от четвертого этапа стимулирующих мер в США, в итоге еще большего пакета мер поддержки экономики при победе демократов, прорыва в разработке вакцины. Динамика нефтяных котировок служит напоминанием о том, что не все циклические активы в равной степени выиграют от положительных результатов бизнес-цикла. Почему стоит продавать IT и переходить к циклическим активам? Здесь Луцко указывает следующее: - Регулирование. С подачи демократов Палата представителей начала антимонопольное расследование против IT-компаний (Apple, Facebook, Amazon, Google, Facebook). RBC ожидает, что Байден последует курсу партии и будет оказывать давление на бизнес в вопросах конфиденциальности, кибербезопасности, антимонопольного законодательства, конкуренции и 230-го раздела акта о благопристойности при телекоммуникациях, который предусматривает иммунитет от судебного преследования веб-сайтов, которые управляют своими платформами. -Байден принесет рынкам стабильность. Смягчение налогово-бюджетной политики США, снижение риска возобновления эскалации торговых конфликтов и улучшенные перспективы глобального роста. - Байден, вероятно, займет более мягкую позицию в международной политике, чем Трамп, и будет договариваться по большему числу вопросов глобальной торговли и инициатив в области изменения климата. - Налоговые инициативы Байдена ударят прежде всего по IT-сектору. Джо Байден предложил повысить ставку налога на доходы юрлиц с 21% до 28%, ввести новый минимальный налог на доходы американских компаний и увеличить налог на полученную за рубежом выручку многих американских транснациональных корпораций. Предложение Байдена о повышении налогов на доход за рубежом, как ожидается, особенно сильно ударит по IT-акциям. IT-сектор получает лишь 43,5% выручки в США по сравнению с 60,3% всех компаний S&P 500, по оценкам FactSet. В результате реализации этой инициативы ожидаемая прибыль компаний S&P 500 снизится на 9,2%, по оценкам BofA Global Research. Особенно сильно эти меры ударят по технологическим компаниям. План Байдена приведет к двузначному снижению прибыли в IT-секторе, секторах связи и услуг, а также в потребительском секторе (второстепенные товары и услуги), следует из анализа BofA. - Объем плана капиталовложений превзойдет объем средств от возможного повышения налогов в долгосрочной перспективе, что благоприятно скажется на недооцененных акциях. "Реализация в ноябре сценария "голубая волна" ускорит экономический рост за счет вложений в инфраструктуру, здравоохранение, климат и образование в долгосрочной перспективе. Если демократы получат контроль над Белым домом и Конгрессом, то вероятность того, что пакет стимулирующих мер составит не менее $2 трлн, повысится, тогда как республиканцы предлагают пустить на эти цели $1,6 трлн. Объем плана капиталовложений превзойдет объем средств от возможного повышения налогов в долгосрочной перспективе, отмечает специалист ITI Capital. - Если Байден станет президентом и выполнит свои обещания, в том числе повышение налогов (в результате чего поступления в бюджет увеличатся на $3 трлн) и расходов - на $5 трлн в течение десяти лет, то текущие опасения по поводу "налогового тормоза" должны быстро перерасти в дискуссии о "налоговой тяге" и ее последствиях для инфляции, доходов бизнеса и цен на активы".
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