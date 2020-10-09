"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR Группы ГМС до "держать" и оценку на 10%

"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ГМС" на 10% - до $4,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

"Результаты "Группы ГМС" за второй квартал 2020 года отразили падение прибыльности и более высокую долговую нагрузку. В результате, компания понизила свой прогноз EBITDA на 2020 год с 5,5 млрд рублей до 4,7-5,0 млрд рублей и обозначила, что может воздержаться от выплаты дивидендов за 2020 год, поскольку текущие операционные результаты предполагают отсутствие чистой прибыли в 2020 году. Мы всегда видели относительно высокую дивидендную доходность GDR "Группы ГМС" ключевым фактором привлекательность бумаги", - пишут аналитики.

При этом они отмечают, что компания сможет вернуться к дивидендным выплатам, как только улучшатся ее финансовые показатели, и обращают внимание на то, что портфель заказов компании к концу второго квартала вырос на 27% г/г, до 55 млрд рублей.

Текущая стоимость GDR "Группы ГМС" составляет порядка $4 за штуку.

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазового комплекса, атомной и тепловой энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Важным направлением деятельности группы является сооружение объектов "под ключ" и комплексное обустройство объектов нефте- и газодобычи, нефте- и газохимии, водного хозяйства в России и странах СНГ. Основные производственные активы компании расположены в Казани, Ливнах, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.