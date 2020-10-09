Долгосрочные выпуски евробондов РФ - хорошая альтернатива евробондам Газпрома - Райффайзенбанк

Райффайзенбанк считает неинтересными для покупки выпуски евробондов Газпрома, предпочитая им среднесрочные и длинные выпуски РФ (прежде всего, Russia 28, имеющие самую высокую текущую доходность из-за высокого купона и низкой выпуклости), сообщается в обзоре банка.

"Принимая во внимание в целом ухудшившиеся финансовые показатели Газпрома (из-за падения как экспортных цен на газ, так и экспортируемых объемов), выразившиеся в снижении операционного денежного потока и в росте долговой нагрузки, мы не считаем интересными для покупки выпуски евробондов эмитента, которые в среднем предлагают премию 50-70 б.п. к суверенной кривой РФ, - отмечают аналитики Райффайзенбанка Андрей Полищук и Денис Порывай. - Кроме того, Газпром, несмотря на то, что располагает значительным объемом денежных средств на балансе, относительно часто (в сравнении с РФ или другими нефтегазовыми компаниями) выходит на рынок заимствований (в частности, сейчас в маркетинге находится бессрочный выпуск, который будет в случае успешного размещения учитываться в капитале (при определенных условиях эмитент может отказаться от выплаты купона))".

Полищук и Порывай считают среднесрочные и длинные выпуски РФ (прежде всего, Russia 28, имеющие самую высокую текущую доходность из-за высокого купона и низкой выпуклости) лучшей альтернативой бондам Газпрома. Также аналитикам Райффайзенбанка нравится выпуск LUKOIL 30 со спредом 80 б.п. к бумагам Russia 29, которые выглядят дорого относительно линии доходностей РФ.