Банк "Санкт-Петербург" сохраняет умеренно позитивный взгляд на курс рубля

Аналитики банка "Санкт-Петербург" сохраняют умеренно позитивный взгляд на курс рубля, сообщается в комментарии банка.

Российская валюта в пятницу продолжает позитивную динамику четверга и укрепляется на фоне растущего "аппетита" к риску со стороны глобальных инвесторов, что привлекает иностранный капитал в российский госдолг, этому способствует и подросшая накануне цена нефти, курс доллара складывается вблизи 77 руб./$1.

"Наш умеренно позитивный взгляд на рубль сохраняется, мы ожидаем укрепления, в том числе на фоне увеличения объема операций ЦБ и Минфина. Влияние на рубль санкционных рисков, связанных с возможным отравлением А. Навального, будет ограниченным в связи распространением санкций на отдельных лиц без влияния на экономику", - пишут специалисты банка.