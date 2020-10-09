.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ОПЕК с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы, но долгосрочные перспективы не радужные - "БКС Мир инвестиций"
.
09 октября 2020 года 12:34
ОПЕК с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы, но долгосрочные перспективы не радужные - "БКС Мир инвестиций"
Позитивные факторы, влияющие на рынок нефти в данное время, преимущественно краткосрочные, в то время как негатив из-за расширяющейся эпидемии COVID-19 и неопределенность, связанная с выборами в США, могут иметь средне- и долгосрочный характер, отмечается в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова. "Ключевыми факторами поддержки остаются выпадающие производственные мощности из-за урагана в Мексиканском заливе и забастовки рабочих в Норвегии, - отмечает Галактионов. - Также в четверг рынок поддержало оптимистичное высказывание генсекретаря ОПЕК Мохаммада Баркиндо, который заявил, что "худшее уже позади". ОПЕК надеется, что рынок нефти будет "очень здоровым" в IV квартале 2020г". Между тем на более долгосрочном горизонте ситуация на рынке складывается, по мнению эксперта, не радужная. В своем отчете World oil market 2020 ОПЕК пересмотрел прогнозы по спросу на нефть до 2030 г. в сторону понижения. Аналогичные пересмотры делают и другие аналитические дома. По оценке Bloomberg, мировые запасы нефти в настоящий момент на 220 млн баррелей выше среднего показателя за 5 лет. В условиях более низких темпов роста потребления эти запасы могут оказывать ощутимое давление на рынок, не позволяя ценам существенно вырасти. "Нефтедобытчики Мексиканского залива, где добывается 17% всей нефти США, к сегодняшнему дню эвакуировали 279 морских объектов, приостановив добычу 1,69 млн б/с нефти и 1,67 млрд куб. футов газа (около 92% и 62% добычи в регионе соответственно). По прогнозам, к выходным ураган может обрушиться на побережье Луизианы. Часть прибрежных НПЗ уже готовятся к эвакуации. Всего на побережье сосредоточено 45% мощностей США по переработке нефти и 51% мощностей по переработке природного газа", - отмечает Галактионов. Если ураган не нанесет существенного урона действующей инфраструктуре, то его эффект для отрасли будет временным, и уже на следующей неделе предприятия вернутся в нормальный режим работы, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций". Статистика по запасам нефти за эту и следующую неделю может быть искажена из-за влияния урагана. Также эксперт указывает, что в Норвегии из-за забастовки рабочих была приостановлена добыча 330 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, из которых около 80 000 баррелей в день приходится на нефть. Если забастовка не прекратится, то к 14 октября объем сокращений может увеличится почти втрое и достигнет 25% от всей добычи страны (около 0,97 млн баррелей нефтяного эквивалента). По оценке Reuters, из этого объема около 70% будет приходится на сырую нефть и сжиженный природный газ. На пятницу назначены переговоры между профсоюзом Lederne и Норвежской нефтегазовой ассоциацией (NOG) при содействии государственного посредника. Если стороны смогут договориться, то приостановки добычи удастся избежать. По мнению Галактионова, для краткосрочной динамики нефти это будет негативный сценарий.
.
09 октября 2020 года 19:38
Рынок акций на минувшей неделе просел по индексу МосБиржи из-за отсечек дивидендов ряда компаний и укрепления рубля, тогда как поддержку оказывала благоприятная внешняя конъюнктура на ожиданиях принятия в США новых мер стимулирования экономики, а также выросшая нефть из-за очередного урагана в Мексиканском заливе. читать дальше
.09 октября 2020 года 19:30
Рубль вечером растет к доллару и евро на фоне интереса глобальных инвесторов к риску и развернувшейся вверх нефти
Москва. 9 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.09 октября 2020 года 19:20
Попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу были сдержаны откатом "Аэрофлота" и отсечкам дивидендов у ряда компаний
Москва. 9 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу вслед за внешними площадками в ожидании принятия новых стимулирующих мер в США были сдержаны откатом акций "Аэрофлота" на фоне стартовавшего размещения допэмиссии и отсечками на бирже дивидендов в ряде компаний. читать дальше
.09 октября 2020 года 19:17
Российский рынок акций, несмотря на позитивный внешний фон, заканчивает неделю снижением, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Индекс Мосбиржи полноценно закрепился ниже отметки 2850 пунктов, что, по мнению эксперта, говорит в пользу продолжения негативной... читать дальше
.09 октября 2020 года 18:36
Москва. 9 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли на фоне позитивных как внешних, так и внутренних факторов; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2030 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, за исключением спредов для двух указанных выпусков. читать дальше
.09 октября 2020 года 18:20
Рубль с начала октября продолжает наносить удары по доллару, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега "Открытие Брокер" Константина Бушуева. Кроме укрепляющихся цен на нефть, по мнению эксперта, в пользу рубля играют усилившиеся в октябре продажи валюты со стороны Минфина, старт... читать дальше
.09 октября 2020 года 17:50
"ФИНАМ" повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию "Покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы изменили подход к оценке акций Polymetal с учетом нацеленности компании на дальнейшее динамичное развитие и... читать дальше
.09 октября 2020 года 17:09
(добавлены текст после 2-го абзаца и таблица) BCS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию (рейтинг) для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг на 30% за последние три месяца, говорится в обзоре аналитика... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:21
CS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию (рейтинг) для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг на 30% за последние три месяца, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. В то же время для... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:04
Вложения в рисковые активы следует увеличивать после выборов президента США, до этого важно обеспечить должное хеджирование - ITI Capital
Вложения в рисковые активы следует увеличивать после выборов президента США, а до этого важно обеспечить должное хеджирование, при этом стратеги рекомендуют иену против доллара, доллар против валют EM, облигации инвестиционного уровня и некоторые сырьевые товары, говорится в комментарии ITI... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:39
Москва. 9 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.09 октября 2020 года 15:21
ефтяной рынок показывает умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили коррекционное падение и теряют порядка 1% после скачка в район сентябрьских максимумов накануне.... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:01
Сдерживание пандемии в Китае в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием помогло поддержать потребительские расходы, и последние данные указывают на их постепенное восстановление, отмечается в комментарии аналитика Julius Baer Магдалены Тео. Однако показатели еще не достигли нормальных... читать дальше
.09 октября 2020 года 14:45
SberCIB повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) на 7% - до 160 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. Аналитики SberCIB повысили для "Мосбиржи" прогнозы... читать дальше
.09 октября 2020 года 14:23
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ГМС" на 10% - до $4,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "Результаты "Группы ГМС" за второй квартал 2020 года... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.