Нерезиденты частично восстановили свои позиции в октябре, купив с начала месяца ОФЗ уже на 16 млрд руб. - ВТБ Капитал

Нерезиденты частично восстановили свои позиции в октябре, купив с начала месяца ОФЗ уже на 16 млрд рублей, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала".

Банк России в четверг опубликовал "Обзор рисков финансовых рынков", согласно которому доля нерезидентов и дочерних подразделений зарубежных банков на регулярных аукционах ОФЗ, проводившихся Минфином в сентябре, упала до 7,6% против 15,7% в августе.

"Для нас такое снижение выглядит закономерным, поскольку в сентябре 86% нового предложения ОФЗ пришлось на флоутеры. В то же время доля российских системно значимых банков среди покупателей на аукционах Минфина в сентябре повысилась с 57,2% до 82,9%. По данным Национального расчетного депозитария, доля нерезидентов на рынке ОФЗ в сентябре сократилась на 2,5 пп, до 26%, главным образом за счет увеличения общего объема рынка на 0,8 трлн руб. (а также сравнительно низкого уровня участия нерезидентов на аукционах), - отмечают специалисты "ВТБ Капитала". - Напомним также, что на вторичном рынке иностранные игроки в сентябре продали ОФЗ на сумму 43 млрд руб. в нетто-выражении (основные продажи пришлись на последнюю неделю месяца). Однако в октябре нерезиденты частично восстановили свои позиции, с начала месяца уже купив ОФЗ на 16 млрд руб."