Рынок акций РФ утром снижается во главе с Аэрофлотом и рядом бумаг после отсечки дивидендов

Москва. 9 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается во главе с "Аэрофлотом" на фоне стартовавшего размещения допэмиссии акций авиакомпании, а также ряда упавших бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов; внешние площадки и нефть подают позитивные сигналы в ожидании принятия новых стимулирующих мер в США.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2820,49 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1153,75 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4%.

Доллар стоит 76,99 рубля (-0,37 рубля), золото - $1918 за унцию (+1,2%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-4%, до 59,52 рубля), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,7% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) разместит допэмиссию по цене 60 руб. за акцию. Решение принято советом директоров компании в четверг, следует из сообщения "Аэрофлота". В ходе рыночной части SPO "Аэрофлот" привлек 39,1 млрд рублей, включая 9,1 млрд от РФ, всего объем сделки "не менее 80 млрд руб.", из них 50 млрд рублей - от государства.

Общий объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" в сентябре составил $336 млн, что на 55% выше уровня предыдущего месяца ($217 млн), сообщила компания.

С пятницы на "Мосбирже" без дивидендов (с учетом расчетов "Т+2") торгуются акции "Новолипецкого металлургического комбината" (выплаты за второй квартал 2020 года - 4,75 рубля на бумагу), "Мобильных телесистем" (выплаты за первое полугодие 2020 года - 8,93 рубля на акцию), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-1,9%, до 853,6 рубля; выплаты - 20 рублей на акцию за первое полугодие), "Татнефти" (9,94 рубля за первое полугодие на акцию каждого вида), "НОВАТЭКа" (11,82 рубля на акцию за первое полугодие).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%).

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, растут фондовая Америка, нефть и металлы, практически ушли в небытие санкционные риски, даже рубль начал восстанавливать утраченные позиции, однако на российские акции находится не очень много желающих покупать. Данную ситуацию можно объяснить лишь инертностью крупных игроков, в том числе нерезидентов, которые концентрируются на вложениях в американские бумаги, имеющие намного лучший шанс на рост.

Главным поводом для оптимизма остается решение Трампа возобновить переговоры в Конгрессе о размере помощи американской экономике. Инвесторы ждут, что стороны все-таки достигнут компромисса. В противном случае отсутствие мер поддержки будет записано в пассив как демократам, так и республиканцам.

Спросом пользуются акции золотодобытчиков на фоне роста золота выше $1900 за тройскую унцию. Не исключено, что до конца года котировки золота попытаются вновь уйти выше отметки $2000. Среди бумаг сектора наиболее перспективными являются акции ПАО "Полюс".

Начал восстанавливаться и "Норникель". Все негативные последствия аварии в Норильске уже заложены в котировки, поэтому можно ожидать продолжения восстановления бумаг, которые теперь должны более агрессивно отыгрывать рост мировых цен на свою основную продукцию. Мощным драйвером роста акций ГМК станут возможные решения о снижении размера штрафа.

Акции Сбербанка в последнее время выглядят хуже рынка, что кажется неоправданным. Восстановление акций может быть быстрым, но пока трудно сказать, от какой отметки оно начнется. Нефть Brent близка к сильному сопротивлению $43,5 за баррель. Основным драйвером роста является приближение урагана к Мексиканскому заливу, что является краткосрочным драйвером. Если стихия не нанесет разрушений нефтедобывающим мощностям, нефть вполне может вновь отойти ближе к $40 за баррель, считает аналитик.

Рубль продолжает укрепление на позитивном внешнем фоне и снятии риска серьезных санкций за отравление Навального. Западные СМИ пишут, что ЕС планирует "наказать" лишь 9 чиновников и химический институт. Более мягкого решения было трудно даже представить, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов полагает, что на мировые фондовые рынки вновь возвращается оптимизм. Президент США Трамп изменил свое решение относительно обсуждения нового пакета стимулов американской экономики и выразил надежду на скорое достижение консенсуса с демократами. На протяжении последних двух месяцев меры поддержи выступают одновременно главным источником волатильности и надежд инвесторов. По-прежнему есть вероятность согласования условий между демократами и республиканцами до выборов, пусть и в меньшем объеме (поддержку может получить только авиаотрасль).

Между тем, среди участников рынков растет уверенность, что новым президентом по итогам выборов может стать Джо Байден и большинство в Конгрессе перейдет к демократам. Это будет означать принятие масштабного пакета мер поддержки экономики, что поддержит риск-аппетит и сгладит негативный эффект от анонсированного в ходе предвыборной кампании увеличения налогов с корпораций.

Предстоящие выборы и стимулы в США пока уводят на второй план опасения по поводу новых карантинов из-за роста числа зараженных COVID-19, что может ударить по перспективам восстановления мировой экономики, считает Антонов.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,4-0,8% на фоне сохраняющихся надежд на принятие стимулирующих мер для помощи экономике США в период пандемии коронавируса, при этом индекс Dow Jones (+0,4%) достиг максимума за месяц.

Трейдеры оценивали слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и президента США Дональда Трампа относительно нового пакета мер.

Пелоси сказала журналистам, что власти США не примут отдельный законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, без более масштабного пакета финансовой помощи. Ранее в четверг Трамп сказал в интервью Fox Business, что администрация США и демократы "начинают вести очень продуктивные переговоры".

В центре внимания участников рынков также остаются ноябрьские президентские выборы. Трамп сказал в четверг, что не собирается участвовать в дебатах в онлайн формате.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам о решении провести вторые предвыборные дебаты 15 октября между Трампом и демократом Джо Байденом в виртуальном формате.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что экономика США восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но неизвестно, что будет дальше.

Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в четверг вновь выразил опасения, что длительный период крайне низких процентных ставок может усугубить экономические трудности в период спада.

Рынку труда США грозит затяжное восстановление на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и неопределенности относительно перспектив нового пакета стимулирующих мер, а также результатов президентских выборов, свидетельствуют итоги проведенного The Wall Street Journal опроса экономистов.

Более половины респондентов, принявших участие в октябрьском исследовании, полагают, что страна до 2023 года не сможет восстановить все рабочие места, которые были потеряны из-за пандемии COVID-19 и введенных для ее сдерживания ограничительных мер. Это хуже прогнозов, которые были получены по итогам предыдущего опроса, проходившего полгода назад.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite после длительных выходных вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), "плюсуют" Европа (индекс DAX стоит на месте, FTSE, CAC40 растут на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,4%).

Президент США Дональд Трамп сказал в ходе телевизионного интервью в четверг, что стороны начали "очень продуктивные" переговоры о новых стимулах. В среду президент США заявил о своей готовности подписать закон о стимулирующих выплатах гражданам в размере $1200 на человека, а также призвал к выделению авиакомпаниям $25 млрд.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в сентябре поднялся до 54,8 пункта с 54 пунктов в предыдущий месяц за счет активного внутреннего спроса на фоне продолжающегося восстановления экономики на конец третьего квартала. Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление. На сектор услуг приходится порядка 60% экономики страны и половина рабочих мест в городах.

Нефть в пятницу растет, неделя завершается уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии; цена Brent находится на $0,55 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,46 за баррель (+0,3% и +3,2% в четверг), ноябрьская цена WTI - $41,3 за баррель (+0,3% и +3,1% накануне).

С начала этой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,2%).

Подорожали бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,033 млрд рублей (из них 3,051 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).