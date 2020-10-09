Рубль на время получил "второе дыхание" - Росбанк

Рубль с момента окончания прошлой недели отыграл уже 1,5% против доллара США и 1,0% против евро, преодолевая уже в нисходящем направлении уровни 77,0 и 91,0, говорится в комментарии Росбанка. При этом генеральная линия ключевых процессов - волнения в сопредельных странах (Беларусь, Армения, Киргизия), рост числа заболеваемости Covid по всему миру, обсуждение бюджетных стимулов в США - не претерпели значительных изменений, что, по мнению экспертов банка, лишь подчеркивает наши опасения о высокой волатильности курса рубля в ближайшие недели.

"Мы смотрим с большим оптимизмом на текущее улучшение ситуации на валютном рынке, предполагая снижение эмоционального спроса от розничных и оптовых покупателей валюты, особенно в контексте укрепления позиций суверенных госбумаг, - отмечают аналитики Росбанка. - Однако, опасения относительно ключевого события ноября (и, возможно, 2П20) остается уместным: это президентские выборы в США".

Аналитики обращают внимание на тот факт, что по мере сохранения лидерства Дж. Байдена в опросах, большинство торговых стратегий развивает позиционирование в его пользу, и рубль в этом свете остается в числе потенциальных аутсайдеров. В частности, две потенциально "выигрывающие" валюты в случае победы Дж.Байдена - мексиканский песо и китайский юань - за последний месяц отыграли у рубля от 5,9% до 6,7%.

По мнению экспертов Росбанка, с одной стороны, это обстоятельство указывает на снижение актуальной дальнейшей игры против рубля, а с другой - вызывает опасения недооценки "реакции Байдена" на внешнюю политику России, что во многом может найти отражение в ценах локальных активах, но не заблаговременно, а уже post factum в случае его прихода в Белый дом.