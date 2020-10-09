Отток капитала из акций РФ со стороны ETF за неделю стал одним из самых высоких с марта - BCS GM

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Чистый отток капитала из акций РФ со стороны ETF с 1 по 7 октября 2020 года оказался вторым по величине после мартовской распродажи, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за данный период составил $50 млн против чистого оттока в размере $40 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"В динамике потоков в акциях и облигациях EM снова наблюдается расхождение: фонды облигаций EM демонстрируют третий лучший результат по притокам, тогда как российские фонды акций ETF показали вторые крупнейшие оттоки после мартовских распродаж", - пишут эксперты.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $140 млн против $40 млн оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $150 млн по сравнению с чистым оттоком $40 млн на предыдущей неделе.

"На прошлой неделе оттоки из фондов, ориентированных на Россию, ускорились главным образом на фоне оттоков из российских фондов ETF. Фонды GEM отчитались о небольших притоках в размере $142 млн. В результате совокупные оттоки из всех категорий фондов составили около $140 млн. Краткосрочный импульс потоков фондов остается негативным и указывает на сохранение рисков снижения по мере того, как рынок входит в IV квартал, а мировые экономики находятся под еще большим давлением из-за усиления распространения пандемии COVID-19", - говорится в отчете BCS Global Markets.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток на уровне $90 млн по сравнению с небольшим оттоком неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, чистый приток составил $20 млн.

"В фонды облигаций снова вернулись притоки после нескольких недель усиления пессимистичного настроя в отношении долга EM. Притоки в фонды GEM за прошлую неделю составили $1,5 млрд, что стало третьим лучшим результатом после мартовских распродаж и резко контрастирует с оттоками из акций. В результате совокупные притоки в российские облигации также составили довольно неплохие $92 млн", - отмечают аналитики инвестбанка.