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09 октября 2020 года 11:26
Среднесрочно рубль сохраняет вероятность укрепления до 72-75 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"
Краткосрочная волатильность курса рубля вполне возможна, но среднесрочно рубль сохраняет вероятность укрепления до 72-75 руб./$1, говорится в обзоре инвестиционной компании "ЛОКО-Инвест". Курс USD/RUB прошел важную техническую зону 77,40-77,50 руб./$1, открывая дорогу для дальнейшего роста в направлении отметки 76 руб./$1, отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Фактор ожидаемой конвертации дивидендов Сбербанка до 14 октября способен отсрочить или частично сократить более выраженный рост рубля, однако затем на рынке могут появиться экспортеры в преддверии налоговых выплат, что окажет рублю поддержку, указывает специалист "ЛОКО-Инвест". "Также напомним, что, по последним данным CFTC, спекулянты удерживали чистый "шорт" по рублю, закрытие которого может также объяснять рост рубля в четверг. Наконец, новости о том, что санкции ЕС в связи с делом Навального могут быть нацелены только на физлиц и один исследовательский институт, явно позитивны для рубля и российских активов. Свой взгляд на рубль не меняем: краткосрочная волатильность курса вполне возможна, в том числе из-за глобальных факторов, но среднесрочно рубль сохраняет вероятность укрепления до 72-75 руб./$1", - пишет Полевой.
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09 октября 2020 года 19:38
Рынок акций на минувшей неделе просел по индексу МосБиржи из-за отсечек дивидендов ряда компаний и укрепления рубля, тогда как поддержку оказывала благоприятная внешняя конъюнктура на ожиданиях принятия в США новых мер стимулирования экономики, а также выросшая нефть из-за очередного урагана в Мексиканском заливе. читать дальше
.09 октября 2020 года 19:30
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.09 октября 2020 года 19:17
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.09 октября 2020 года 17:50
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.09 октября 2020 года 17:09
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Вложения в рисковые активы следует увеличивать после выборов президента США, до этого важно обеспечить должное хеджирование - ITI Capital
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.09 октября 2020 года 15:39
Москва. 9 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. читать дальше
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