Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря внешнему позитиву

Москва. 9 октября. Доллар и евро немного понижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,24-77,33 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 77,25 руб./$1 (-10,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 90,96 руб./EUR1 (-3,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,4 копейки к уровню закрытия четверга, до 83,41 рубля.

Доллар при этом оказался на 66,57 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 73,9 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов благодаря позитиву с внешних рынков. Инвесторы продолжают рассчитывать на то, что США все же смогут принять очередной крупный пакет стимулирующих мер в скором времени.

Белый дом, ранее на этой неделе заявивший о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету, изменил свою тактику. Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о намерении подписать несколько законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики, все же склоняется к необходимости принятия полномасштабного пакета стимулирующих мер, пишет Bloomberg.

Пелоси заявила журналистам в четверг, что Палата представителей не поддержит законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, вне масштабного пакета финансовой помощи.

Рубль не отреагировал на санкционные новости, так как риски новых санкций по делу Алексея Навального уже заложены в его курс. Как написала в четверг парижская газета "Монд" со ссылкой на собственные источники, в санкционном списке, который Франция и ФРГ передадут на рассмотрение партнерам по ЕС в связи с событиями вокруг оппозиционера, фигурируют девять российских официальных лиц, а также Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

"По нашей информации, в списке - девять имен. Это - люди из администрации президента, а также - из силовых структур. Такие символичные меры вызовут резонанс в Москве, и не исключено, что там примут ответные шаги", - пишет издание.

ГосНИИОХТ, по информации газеты, решили включить в список, так как "его считают местом создания в советские времена отравляющего вещества "Новичок".

Разработанный Парижем и Берлином санкционный список, как ожидается, рассмотрят главы МИД стран ЕС на встрече 12 октября в Брюсселе.

Санкции в случае утверждения, будут предусматривать замораживание активов в ЕС фигурантов списка, а также запрет на посещение стран Евросоюза.

По информации "Монд", власти Франции констатировали, что ФРГ не стала в свете произошедшего с Навальным пересматривать отношение к проекту газопровода "Северный поток 2".

Цены на нефть немного опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,14% - до $43,23 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 3,2%, до $43,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,15% - до $41,13 за баррель. В среду фьючерсы подорожали на 3,1% - до $41,19 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.