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09 октября 2020 года 10:26
Рынок ждет нового пакета стимулирующих мер - ITI Capital
Рынок ждет одобрения нового пакета стимулирующих мер, и если этого не произойдет, все обернется очередной коррекцией, отмечается в комментарии ITI Capital. S&P 500 в четверг вырос на 0,8%, до 3446,83 п., максимума с 3 сентября, напоминают аналитики инвесткомпании. Dow Jones поднялся на 0,4%, до 28425,51 п., Nasdaq - на 0,5%, до 11420,98 п. В четверг подорожали акции компаний нефтегазового сектора S&P 500 (+3,8%). Цены на нефть поднялись ввиду перспектив ускорения роста в США, при стоимость американского эталона выросла на 3,1% до $41,19/барр. Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%. В Азии большинство фондовых индексов повысилось. Hang Seng, напротив, опустился на 0,2%. Акции IBM подорожали на 6%, до $131,49, после того, как корпорация сообщила, что выделит услуги управляемой инфраструктуры в отдельную публичную компанию в рамках стратегии по развитию своего облачного бизнеса. Представители демократов и Белого дома в четверг возобновили переговоры о программе помощи экономике. При этом сообщений о возможном прорыве в консультациях не поступало. Дебаты Трампа и Джо Байдена оказались под вопросом после того, как президент отказался участвовать в виртуальных дебатах на следующей неделе, после чего Байден согласился принять участие в мероприятии в мэрии Филадельфии в тот же день. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на минувшей неделе выросло до 840 тыс., сообщил Минтруд страны. Это меньше чем 7 млн в марте, но выше показателя, предшествующего приходу пандемии. "Участники рынка ждут более масштабного пакета стимулирующих мер после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что помощь авиакомпаниям, которым приходится сокращать сотрудников, должна входить в комплексную программу помощи экономике. Акции авиакомпаний сначала снизились, но восстановились к закрытию торгов. Авиакомпании добиваются господдержки, чтобы иметь возможность платить зарплату сотрудникам, однако пока их усилия не увенчались успехом", - отмечают эксперты ITI Capital.
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09 октября 2020 года 19:38
Рынок акций на минувшей неделе просел по индексу МосБиржи из-за отсечек дивидендов ряда компаний и укрепления рубля, тогда как поддержку оказывала благоприятная внешняя конъюнктура на ожиданиях принятия в США новых мер стимулирования экономики, а также выросшая нефть из-за очередного урагана в Мексиканском заливе. читать дальше
.09 октября 2020 года 19:30
Рубль вечером растет к доллару и евро на фоне интереса глобальных инвесторов к риску и развернувшейся вверх нефти
Москва. 9 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.09 октября 2020 года 19:20
Попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу были сдержаны откатом "Аэрофлота" и отсечкам дивидендов у ряда компаний
Москва. 9 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в пятницу вслед за внешними площадками в ожидании принятия новых стимулирующих мер в США были сдержаны откатом акций "Аэрофлота" на фоне стартовавшего размещения допэмиссии и отсечками на бирже дивидендов в ряде компаний. читать дальше
.09 октября 2020 года 19:17
Российский рынок акций, несмотря на позитивный внешний фон, заканчивает неделю снижением, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Индекс Мосбиржи полноценно закрепился ниже отметки 2850 пунктов, что, по мнению эксперта, говорит в пользу продолжения негативной... читать дальше
.09 октября 2020 года 18:36
Москва. 9 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли на фоне позитивных как внешних, так и внутренних факторов; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2023 и 2030 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов, за исключением спредов для двух указанных выпусков. читать дальше
.09 октября 2020 года 18:20
Рубль с начала октября продолжает наносить удары по доллару, говорится в комментарии главного инвестиционного стратега "Открытие Брокер" Константина Бушуева. Кроме укрепляющихся цен на нефть, по мнению эксперта, в пользу рубля играют усилившиеся в октябре продажи валюты со стороны Минфина, старт... читать дальше
.09 октября 2020 года 17:50
"ФИНАМ" повышает целевые значения по обыкновенным акциям Polymetal International PLC и присваивает им рекомендацию "Покупать", отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы изменили подход к оценке акций Polymetal с учетом нацеленности компании на дальнейшее динамичное развитие и... читать дальше
.09 октября 2020 года 17:09
(добавлены текст после 2-го абзаца и таблица) BCS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию (рейтинг) для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг на 30% за последние три месяца, говорится в обзоре аналитика... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:21
CS Global Markets (BCS GM) повысил рекомендацию (рейтинг) для американских депозитарных акций (ADS) VEON с "держать" до "покупать" в связи с падением рыночной стоимости этих бумаг на 30% за последние три месяца, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Марии Сухановой. В то же время для... читать дальше
.09 октября 2020 года 16:04
Вложения в рисковые активы следует увеличивать после выборов президента США, до этого важно обеспечить должное хеджирование - ITI Capital
Вложения в рисковые активы следует увеличивать после выборов президента США, а до этого важно обеспечить должное хеджирование, при этом стратеги рекомендуют иену против доллара, доллар против валют EM, облигации инвестиционного уровня и некоторые сырьевые товары, говорится в комментарии ITI... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:39
Москва. 9 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне интереса глобальных инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.09 октября 2020 года 15:21
ефтяной рынок показывает умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ ускорили коррекционное падение и теряют порядка 1% после скачка в район сентябрьских максимумов накануне.... читать дальше
.09 октября 2020 года 15:01
Сдерживание пандемии в Китае в сочетании с налогово-бюджетным стимулированием помогло поддержать потребительские расходы, и последние данные указывают на их постепенное восстановление, отмечается в комментарии аналитика Julius Baer Магдалены Тео. Однако показатели еще не достигли нормальных... читать дальше
.09 октября 2020 года 14:45
SberCIB повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) на 7% - до 160 рублей за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестбанка. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения. Аналитики SberCIB повысили для "Мосбиржи" прогнозы... читать дальше
.09 октября 2020 года 14:23
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Группы ГМС" на 10% - до $4,50 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "Результаты "Группы ГМС" за второй квартал 2020 года... читать дальше
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