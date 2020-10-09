Рынок ждет нового пакета стимулирующих мер - ITI Capital

Рынок ждет одобрения нового пакета стимулирующих мер, и если этого не произойдет, все обернется очередной коррекцией, отмечается в комментарии ITI Capital.

S&P 500 в четверг вырос на 0,8%, до 3446,83 п., максимума с 3 сентября, напоминают аналитики инвесткомпании. Dow Jones поднялся на 0,4%, до 28425,51 п., Nasdaq - на 0,5%, до 11420,98 п. В четверг подорожали акции компаний нефтегазового сектора S&P 500 (+3,8%). Цены на нефть поднялись ввиду перспектив ускорения роста в США, при стоимость американского эталона выросла на 3,1% до $41,19/барр. Stoxx Europe 600 прибавил 0,8%. В Азии большинство фондовых индексов повысилось. Hang Seng, напротив, опустился на 0,2%.

Акции IBM подорожали на 6%, до $131,49, после того, как корпорация сообщила, что выделит услуги управляемой инфраструктуры в отдельную публичную компанию в рамках стратегии по развитию своего облачного бизнеса. Представители демократов и Белого дома в четверг возобновили переговоры о программе помощи экономике. При этом сообщений о возможном прорыве в консультациях не поступало.

Дебаты Трампа и Джо Байдена оказались под вопросом после того, как президент отказался участвовать в виртуальных дебатах на следующей неделе, после чего Байден согласился принять участие в мероприятии в мэрии Филадельфии в тот же день.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на минувшей неделе выросло до 840 тыс., сообщил Минтруд страны. Это меньше чем 7 млн в марте, но выше показателя, предшествующего приходу пандемии.

"Участники рынка ждут более масштабного пакета стимулирующих мер после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что помощь авиакомпаниям, которым приходится сокращать сотрудников, должна входить в комплексную программу помощи экономике. Акции авиакомпаний сначала снизились, но восстановились к закрытию торгов. Авиакомпании добиваются господдержки, чтобы иметь возможность платить зарплату сотрудникам, однако пока их усилия не увенчались успехом", - отмечают эксперты ITI Capital.