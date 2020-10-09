Доходности 10-летних ОФЗ будет сложно закрепиться ниже 5,9% годовых - Промсвязьбанк

Доходность 10-летних ОФЗ в четверг снизилась до 5,96% годовых. Рост котировок ОФЗ продолжился благодаря ослаблению санкционных рисков и росту нефтяных цен (+11% за неделю), отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Также покупкам ОФЗ, по его мнению, способствует усиление спроса на риск развивающихся стран на фоне ожиданий дополнительных бюджетных стимулов в США. При этом Монастыршин обращает внимание, что риски замедления деловой активности в мире из-за второй волны коронавируса пока игнорируются инвесторами, но сохраняют актуальность, поэтому доходности 10-летних ОФЗ будет сложно закрепиться ниже 5,9% годовых.