Расширение игрового направления Mail.ru позитивно для развития компании - Газпромбанк

Аналитики Газпромбанка рассматривают расширение игрового направления Mail.ru как позитивное развитие для компании, учитывая сильную динамику сектора на фоне увеличения онлайн-активности и усиления позиции Mail.ru в этом сегменте, сообщается в обзоре банка.

"Согласно нашей оценке, сумма сделки соответствует ~0,3х аннуализированной выручки Deus Craft за 2021П в случае выполнения компанией-разработчиком условий по месячной выручке в 15 млн долл. по итогам 1К20, что значительно ниже соответствующих мультипликаторов более зрелых публично торгуемых разработчиков мобильных игр на уровне 1,5-3,0х. Прогнозная аннуализированная выручка Deus Craft соответствует примерно 10% всей прогнозируемой выручки группы и добавит примерно треть к выручке ее игрового подразделения в 2021П. На уровне EBITDA консолидация Deus Craft окажет несущественное негативное влияние на EBITDA MY.GAMES в 2020 году, согласно Mail.ru", - отмечают специалисты банка Анна Куприянова и Денис Степанов.

"В целом мы рассматриваем расширение игрового направления Mail.ru как позитивное развитие для компании, учитывая сильную динамику сектора на фоне увеличения онлайн-активности и усиления позиции Mail.ru в этом сегменте", - пишут они.

Mail.ru анонсировала приобретение 51,2% доли в российском разработчике мобильных игр Deus Craft через свое игровое подразделение MY.GAMES. Согласно пресс-релизу компании, отмечают аналитики Газпромбанка, сумма сделки может составить 49,1 млн долл. (14,1 млн долл. – авансовый платеж и 35 млн долл. – отсроченный платеж по результатам работы компании в 1К20), что может быть осуществлено из недавно привлеченных в ходе M&A-сделки средств (сумма сделки составляет около 8% от привлеченных средств).

Текущий флагманский продукт Deus Craft – мобильная игра Grand Hotel Mania; более 50% выручки продукта в сентябре пришлось на рынок США; данная игра была выпущена в июле 2020 года и в августе заняла второе место среди мобильных игр по размеру выручки в категории time management на iOS и Android.

Сделка завершится в октябре и будет отражена в отчетности Mail.ru за 3К20 (дата раскрытия – 26 октября).