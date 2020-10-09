Утренние прогнозы: внеший фон поддержит фондовых "быков" в пятницу утром

Аналитики рассчитывают, что в пятницу утром фондовые индексы РФ покажут умеренный рост при поддержке внешнего фона.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Рассчитываем на очередную попытку роста российского рынка акций. Влияние дивидендных отсечек по ряду бумаг на динамику индекса Мосбиржи будет ограниченным, а при поддержке внешнего фона все же может реализоваться выход выше 2850 пунктов, сообщается в комментарии банка".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2835-2855 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2830, 2820 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2870 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): " Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, попытаются выйти в небольшой плюс ввиду сохранения преимущественно оптимистичных настроений за рубежом. Тем не менее, в течение сессии нельзя исключать перехода к продажам из-за отсутствия веских позитивных факторов. Кроме того, на отечественные биржи будут давить дивидендные отсечки по акциям МТС, НЛМК, Новатэка и Татнефти".

ИК "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Российский рынок акций в пятницу будет следовать в тренде внешних площадок, но наиболее вероятно продолжение начатой коррекции. "Лучше рынка", на его взгляд, будут акции банков, в аутсайдерах окажутся представители потребительского сектора. Ориентир для индекса Мосбиржи на пятницу - диапазон 2800-2850 пунктов".