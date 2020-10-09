Промсвязьбанк сохраняет скептический взгляд на рынок нефти

Ураган "Дельта" в Мексиканском заливе и забастовка рабочих в Норвегии создают краткосрочную угрозу предложению нефти, вызывая рост цен, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "С точки зрения фундаментала, мы сохраняем скептический взгляд на рынок нефти, отмечая слабость спроса на фоне неравномерного восстановления мировой экономики и ухудшения ситуации с коронавирусом в мире", - пишет управляющий эксперт банка Екатерина Крылова.

Специалист в пятницу ждет цены на нефть марки Brent в зоне $42-44/барр. По мере исчерпания краткосрочных факторов поддержки, по мнению Крыловой, вероятен возврат цен в диапазон $38-40 долл./барр.