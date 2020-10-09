Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 9 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли в четверг в связи с сохраняющимися надеждами на принятие стимулирующих мер для помощи экономике в период пандемии коронавируса, при этом индекс Dow Jones достиг максимума за месяц. Трейдеры оценивали слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и президента США Дональда Трампа относительно нового пакета мер. Пелоси сказала журналистам, что власти США не примут отдельный законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, без более масштабного пакета финансовой помощи. Ранее в четверг Трамп сказал в интервью Fox Business, что администрация США и демократы "начинают вести очень продуктивные переговоры".

В центре внимания участников рынков также остаются ноябрьские президентские выборы. Трамп сказал в четверг, что не собирается участвовать в дебатах в онлайн формате. Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам о решении провести вторые предвыборные дебаты 15 октября между Трампом и демократом Джо Байденом в виртуальном формате.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику в пятницу, несмотря на рост американского рынка на фоне надежд на принятие властями США новых стимулирующих мер для поддержки экономики в период пандемии коронавируса. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,15%. Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,01%. Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в сентябре поднялся до 54,8 пункта с 54 пунктов в предыдущий месяц за счет активного внутреннего спроса на фоне продолжающегося восстановления экономики на конец третьего квартала. Рынок Южной Кореи закрыт в пятницу по случаю государственного праздника. Австралийский индекс S&P/ASX 200 не изменился.

В свою очередь цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $43,16 за баррель, что на 0,42% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 3,2%, до $43,34 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,02 за баррель, что на 0,41% ниже уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подорожали на 3,1% - до $41,19 за баррель.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg. Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,02 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,466 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 октября вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 707,46 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-13" (+0,44%), "ВЭБ.РФ-001Р-18" (+0,4%) и "ЕвроХим-001P-03" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-08" (-0,2%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,18%) и "ЕвроХим-001P-06" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк полностью разместил облигации серии 002P-07 со сроком обращения 447 дней объемом 6 млрд рублей. Сбор заявок на бонды проходил с 1 по 5 октября. В ходе маркетинга объем размещения был установлен на уровне "от 5 млрд рублей", итоговый объем размещения составил 6 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 5,3% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 5,38% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит 82 дня, 2-3-й купоны - полугодовые.

ООО "Киви финанс" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 8,4% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 8 октября. Объем размещения планировался в пределах 3 млрд рублей, но в процессе сбора заявок был увеличен до 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 13 октября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 30 млрд рублей. Программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 46-го купона облигаций 4-й серии в размере 7,875% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей, размещенный в июле 2009 года, был реструктуризирован. Согласно новой эмиссионной документации, облигациям 4-й серии был продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 45-го купона - 8% годовых. Дата погашения займа - 15 июля 2021 года.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 14-20-го купонов облигаций 1-й серии в размере 0,01% годовых. Банк разместил 1-й выпуск 10-летних облигаций объемом 2 млрд рублей в апреле 2014 года по ставке 9,9% годовых. По бондам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка текущего купона - 0,01% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 23 октября.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выкупил по оферте 41 тыс. 591 облигацию серии БО-001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 713,852 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 5,8% выпуска. Банк в августе 2018 года завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 600 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. В июле 2019 года банк доразместил выпуск на 113 млн 852 тыс. рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 4-13-го купонов устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт. Ставка текущего купона - 5,25% годовых.

АО "Авангард-агро" выкупило в рамках оферты 370 тыс. облигаций серии БО-001P-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 12,3% выпуска. Выпуск на 3 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года на 10 лет по ставке 9,5%. Ставка текущего купона - 6% годовых.