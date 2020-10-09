Отток капитала из акций РФ со стороны ETF за неделю стал одним из самых высоких с марта - BCS GM

Чистый отток капитала из акций РФ со стороны ETF с 1 по 7 октября 2020 года оказался вторым по величине после мартовской распродажи, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за данный период составил $50 млн против чистого оттока в размере $40 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.