Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 2835-2855 пунктов - "Алго Капитал"

Открытие индекса Мосбиржи в пятницу пройдет с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2835-2855 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4%, в диапазоне 2835-2855 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2830, 2820 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2870 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине торгов пятницы останется динамика нефтяных фьючерсов, отмечает Манжос. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать вечерняя публикация августовской статистики по изменению объема оптовых продаж и запасов на оптовых складах в США (17:00 мск).