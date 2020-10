Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг в связи с сохраняющимися надеждами на принятие стимулирующих мер для помощи экономике в период пандемии коронавируса, при этом индекс Dow Jones достиг максимума за месяц.

Трейдеры оценивали слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и президента США Дональда Трампа относительно нового пакета мер.

Пелоси сказала журналистам, что власти США не примут отдельный законопроект о стимулирующих мерах для авиакомпаний, к чему за день до этого призывал Трамп, без более масштабного пакета финансовой помощи. Ранее в четверг Трамп сказал в интервью Fox Business, что администрация США и демократы "начинают вести очень продуктивные переговоры".

В центре внимания участников рынков также остаются ноябрьские президентские выборы.

Трамп сказал в четверг, что не собирается участвовать в дебатах в онлайн формате.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам о решении провести вторые предвыборные дебаты 15 октября между Трампом и демократом Джо Байденом в виртуальном формате.

Между тем эксперты Julius Baer отмечают, что значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено.

"Согласно последним опросам, сценарий победы Джо Байдена и формирования демократического большинства в обеих палатах Конгресса выглядит все более вероятным. На наш взгляд, решительная победа демократов увеличит вероятность полномасштабной программы налогово-бюджетного стимулирования, которая поддержит акции и компенсирует более высокие корпоративные налоги. Такой сценарий может привести к краткосрочному ослаблению на рынках, но он будет нейтральным с точки зрения 12-месячной перспективы", - говорит руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг.

Инвесторы в четверг также оценивали комментарии представителей руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что экономика США восстанавливается быстрее, чем ожидалось, но неизвестно, что будет дальше.

"Восстановление после исторического спада экономической активности идет быстрее, чем ожидалось мной, финансовыми рынками и многими из нашего делового окружения", - говорится в тексте выступления Джордж, которое приводит The Wall Street Journal.

"Риски для экономического прогноза значительны, - отметила она. - Мы еще не преодолели кризис".

Тем временем глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в четверг вновь выразил опасения, что длительный период крайне низких процентных ставок может усугубить экономические трудности в период спада.

"Я с сожалением говорю, что медленный рост риска в условиях низких процентных ставок, который предшествовал нынешней рецессии, вероятно, усложнит процесс восстановления экономики после пандемии", - сказал Розенгрен.

Рынку труда США грозит затяжное восстановление на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции и неопределенности относительно перспектив нового пакета стимулирующих мер, а также результатов президентских выборов, свидетельствуют результаты проведенного The Wall Street Journal опроса экономистов.

Более половины респондентов, принявших участие в октябрьском исследовании, полагают, что страна до 2023 года не сможет восстановить все рабочие места, которые были потеряны из-за пандемии COVID-19 и введенных для ее сдерживания ограничительных мер. Это хуже прогнозов, которые были получены по итогам предыдущего опроса, проходившего полгода назад.

Опубликованные в четверг статданные показали, что число заявок на пособие по безработице в США снизилось меньше прогноза.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 840 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 849 тыс., а не 837 тыс., как сообщалось изначально.

Эксперты ожидали более значительного снижения показателя - до 820 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Morgan Stanley (SPB: MS) подешевели на 0,6%. Банк подписал обязывающее соглашение о покупке компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp., одной из старейших в США в этой сфере. Бумаги Eaton Vance прибавили в цене 48,14%.

Котировки акций Citigroup Inc. (SPB: C) снизились на 0,27%. Компания была оштрафована на $400 млн банковскими регуляторами США, которые потребовали от фининститута устранить нарушения в системе управления рисками.

Цена бумаг International Business Machines (SPB: IBM) Corp. выросла на 5,98%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг сообщил, что выделит сегмент услуг в области управляемой инфраструктуры, на текущий момент являющийся частью подразделения глобальных технологических услуг, в новую публичную компанию.

Капитализация McDonald's Corp. (SPB: MCD) уменьшилась на 0,3%, хотя продажи крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого обслуживания в третьем квартале оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции Domino's Pizza Inc. (SPB: DPZ) подешевели на 6,97%. Американская сеть пиццерий в третьем квартале увеличила финансовые показатели, поскольку самоизоляция жителей из-за пандемии COVID-19 повысила спрос на пиццу, тем не менее прибыль оказалась ниже ожиданий экспертов.

Акции авиакомпаний уверенно подорожали по итогам торгов. Бумаги United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. прибавили в цене 1,7%, American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. - 0,65%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - 1,65%.

Между тем бумаги круизного оператора Carnival Corp. (SPB: CCL), крупнейшего в мире, снизились на 2,38%. Компания в третьем финансовом квартале получила масштабный убыток на фоне беспрецедентного падения выручки в связи с отменой рейсов по всему миру из-за пандемии COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 122,05 пункта (0,43%) - до 28425,51 пункта. Индикатор достиг максимальной отметки за месяц.

Standard & Poor's 500 прибавил 27,38 пункта (0,8%) и составил 3446,83 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 56,38 пункта (0,50%) - до 11420,98 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в пятницу, несмотря на уверенный рост американского фондового рынка на фоне надежд на принятие властями США новых стимулирующих мер для поддержки экономики в период пандемии коронавируса.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, при этом индекс Dow Jones достиг максимума за месяц.

Фондовые рынки демонстрируют волатильность с середины сентября.

"Непостоянный характер переговоров о финансовых стимулах в США едва ли может поддержать уверенность на долгосрочной основе", - говорится в отчете Mizuho Bank.

"Неопределенность по поводу президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, вероятно, сохранится не только в течение самого дня выборов, но и, возможно, после", - отмечается в отчете.

Президент США Дональд Трамп сказал в ходе телевизионного интервью в четверг, что стороны начали "очень продуктивные" переговоры о новых стимулах.

В среду президент США заявил о своей готовности подписать закон о стимулирующих выплатах гражданам в размере $1200 на человека, а также призвал к выделению авиакомпаниям $25 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 снижается на 0,3%.

Потребительские расходы в Японии упали на 6,9% в годовом выражении в августе после сокращения на 7,6% месяцем ранее. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, согласно Trading Economics. В помесячном выражении показатель вырос на 1,7% после падения на 6,7% в июле. Аналитики в среднем ожидали увеличения потребительских расходов на 3,2%.

Цена бумаг автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. уменьшается на 3,8%, акции брокерской компании Nomura Holdings Inc. дешевеют на 3%.

Тем временем бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. растут на 2,7%, автопроизводителя Suzuki Motor Corp. - на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 1,7%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,01%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в сентябре поднялся до 54,8 пункта с 54 пунктов в предыдущий месяц за счет активного внутреннего спроса на фоне продолжающегося восстановления экономики на конец третьего квартала.

Индекс выше отметки в 50 пунктов указывает на усиление активности в сфере услуг, ниже - на ослабление. На сектор услуг приходится порядка 60% экономики страны и половина рабочих мест в городах.

В число лидеров роста на торгах в Гонконге входят акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+1,9%), производителя электроники Xiaomi Corp. (1,9%) и банка Bank of Communications Co. Ltd. (+1,6%).

Котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. растут на 1,3%.

Тем временем бумаги производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. дешевеют на 2,2%, AAC Technologies Holdings Inc. - на 1,7%.

Рынок Южной Кореи закрыт в пятницу по случаю государственного праздника.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 не изменился.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,2% и 0,5% соответственно.

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом в связи с очередным ураганом в Мексиканском заливе, а также забастовкой рабочих на нефтяных месторождениях в Норвегии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в пятницу составляет $43,25 за баррель, что на $0,09 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,35 (3,2%), до $43,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,14 за баррель, что на $0,05 (0,12%) ниже уровня предыдущей сессии. В среду фьючерсы подорожали на $1,24 (3,1%) - до $41,19 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала почти на 10%, WTI - на максимальные с июня 11%.

Ураган "Дельта", которому была присвоена третья категория, как ожидается, обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу. Нефтекомпании, работающие в Мексиканском заливе, приостановили добывающие мощности, обеспечивающие производство нефти в объеме порядка 1,7 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

"Приостановка значительной части добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Дельта"" является одной из ключевых причин подъема цен на нефть на этой неделе, - отметил главный аналитик CMC Markets Майкл МакКарти. - Опасения, связанные с недостаточной дисциплиной в выполнении условий соглашений странами ОПЕК, нивелируются снижением предложения на рынке из-за урагана".

Тем временем, забастовка в Норвегии угрожает существенным сокращением добычи нефти в Северном море. Накануне норвежская Equinor предупредила о возможности приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup, являющемся третьим по величине на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.