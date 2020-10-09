Пара доллар/рубль на старте торгов пятницы уйдет в район 77,2 руб./$1 - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич отмечает, что в пятницу перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Поддержку ему окажут укрепление валют развивающихся стран и закрепление рынка энергоносителей выше 43 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent. Это позволит национальной валюте предпринять попытку продолжения роста, что уведет пару доллар/рубль на старте торгов в район 77,2 руб./$1, говорится в комментарии банка.

"В дальнейшем возможно продолжение укрепления рубля на фоне стабильной ситуации в ценах на нефть и сохранении интереса инвесторов к рисковым активам. В результате доллар закрепится в диапазоне 75-77,5 руб./$1, куда он вернулся благодаря существенному восстановлению рынка энергоносителей в рамках текущей недели", - пишет Зварич.