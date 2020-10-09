"Алор Брокер" в пятницу ждет продолжения укрепления рубля

Аналитики "Алор Брокер" в пятницу ждут продолжения укрепления рубля, который будет отыгрывать как позитивный внешний фон, так и снятие риска серьезных санкций за отравление А. Навального, говорится в комментарии компании.

"Сильной поддержкой по паре доллар/рубль является район 76,5 - там проходит нижняя граница восходящего канала от начала июня. Мы ждем, что пара если не уйдет под этот уровень, то хотя бы серьезно протестирует его. Но если в мире будет все относительно спокойно, и мы увидим спад числа заболевших коронавирусом в России, то отечественная валюта вполне может сходить на следующей неделе в район 75 рублей за доллар", - пишет главный аналитик Алексей Антонов.