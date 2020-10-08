Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро на интересе к риску и активно дорожающей нефти

Москва. 8 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на повышении интереса инвесторов к риску и активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 77,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,1 руб./EUR1, подешевев на 72,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 62,58 копейки - до 83,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно повышается к доллару и евро на вечерних торгах благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти. Трейдеры продолжают надеяться на принятие властями США новых стимулирующих мер, несмотря на противоречивые действия американского президента Дональда Трампа.

В центре внимания участников рынков также остаются ноябрьские президентские выборы. Трамп сказал в четверг, что не собирается участвовать в дебатах в онлайн формате. "Я не буду в этом участвовать и тратить на это время", - заявил он в интервью телеканалу Fox Business.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на Комиссию по президентским дебатам о решении провести вторые предвыборные дебаты 15 октября между Трампом и демократом Джо Байденом в виртуальном формате.

Во вторник Трамп заявил о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету стимулов до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, однако уже спустя несколько часов призвал законодателей одобрить выделение дополнительной помощи авиакомпаниям, а также средств на программы поддержки малого бизнеса и прямые выплаты американцам.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в среду, что демократы выступают против принятия нескольких законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики вне масштабного пакета стимулирующих мер. "Трудно увидеть четкую, разумную линию в том, что он делает", - сказала Пелоси, комментируя действия Трампа.

Тем временем председатель ЕЦБ Кристин Лагард ранее на этой неделе заявила, что регулятор не откажется от стимулирующих мер до тех пор, пока кризис, вызванный пандемией COVID-19, не закончится.

Рубль не реагирует на информацию об антироссийских санкционных инициативах правительств западных стран, так как большинство этих рисков уже учтено в его котировках. Кроме того, предполагается, что санкции будут введены против конкретных лиц и компаний и не затронут финансовый рынок, в частности бумаги российского госдолга.

Великобритания вместе с партнерами будет работать над введением санкций против российских должностных лиц в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в среду.

"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских должностных лиц и остальных, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто участвовал в разработке программы химического оружия "Новичок", - говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

Ранее в среду Франция и Германия сообщили, что передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с Навальным.

Совет ЕС на уровне глав МИД на заседании 12 октября затронет вопрос о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и реакции на нее Евросоюза, сообщил в среду "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

Чуть позднее, 15-16 октября, эта тема будет обсуждаться на очередном саммите ЕС.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в четверг на новостях о приближении к США урагана "Дельта", а также о продолжающейся забастовке на норвежских месторождениях.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг поднялась на 2,79% - до $43,16 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 2,73% - до $41,04 за баррель.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на среду было остановлено чуть более 80% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Как ожидается, ураган "Дельта" обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Тем временем норвежская Equinor предупредила об угрозе приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup в Северном море, если забастовка рабочих, объявленная на прошлой неделе, продлится до 14 октября. Эти опасения разделяет шведская Lundin Energy, которой принадлежит доля в месторождении.

По данным Equinor, Johan Sverdrup является третьим крупнейшим месторождением на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, на торгах в четверг рубль сумел уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. "Фактором поддержки выступила ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне приближения урагана "Дельта" к Мексиканскому заливу активизировались покупки, что позволило ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent подняться выше $43 за баррель. При этом в валютах развивающихся стран наблюдается разнонаправленная динамика, что не дает дополнительных ориентиров рублю", - отмечает Зварич.

В ближайшие сессии пара "доллар-рубль" может продолжить движение в верхней половине диапазона 75-80 руб./$1, прогнозирует аналитик. По его словам, давление на национальную валюту может оказать снижение рынка энергоносителей, где возможно оживление коррекционных настроений на слабых фундаментальных факторах, как то сохраняющееся смещение баланса в сторону предложения, слабый спрос и риски влияния на него со стороны второй волны коронавируса.

"Это приведет к возвращению ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже $42 за баррель. Плюс к этому, негативно на динамике рубля может сказаться ослабление валют развивающихся стран, проходящее на фоне снижения аппетита к рисковым активам из-за опасений относительно влияния второй волны коронавируса на восстановление мировой экономики. В результате, доллар удержит позиции выше 77,5 рубля с попытками возобновления роста. При этом, мы не видим поводов для полноценного закрепления доллара выше 80 рублей, ожидая, что к концу года он может отступить ниже отметки 75 рублей", - подчеркивает Зварич.

"Наш умеренно позитивный взгляд на рубль сохраняется, мы ожидаем укрепления, в том числе на фоне увеличения объема операций ЦБ и Минфина. Усилившиеся накануне связанные с возможным отравлением Алексея Навального санкционные риски также могут локально сказаться на курсе, однако их влияние будет ограниченным в связи распространением санкций на отдельных лиц без влияния на экономику", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 5 и 6 октября продавал валюту на 5,4 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе совокупный объем продажи валюты составил 18,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 октября на 17,64 копейки, до 77,9157 руб./$1, и уменьшил курс евро на 11,39 копейки, до 91,699 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 46,89 копейки по отношению к среде и составил 77,7077 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 48,73 копейки и составил 77,6984 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 393,386 млн, из которых $864,083 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 529,303 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 43,43 копейки, до 91,5566 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 63,09 копейки и составил 91,3325 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR493,473 млн, из которых EUR209,267 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR284,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу увеличились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,44% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,53% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п., поднявшись до 4,68% годовых.