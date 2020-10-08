Рост рынка акций в четверг вслед за миром сдержали просевшие РусГидро, Аэрофлот и Сбербанк

Москва. 8 октября. Рост рынка акций РФ вслед за мировыми площадками благодаря смягчению позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов был сдержан откатом акций "РусГидро" из-за отсечки на бирже дивидендов, подешевевшими бумагами "Аэрофлота" на новостях об SPO, а также просевшим Сбербанком.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2846,39 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,82 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали смешанную динамику в пределах 5,1%.

Доллар упал до 77,38 рубля (-0,64 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-5,1%, до 62,02 рубля), "РусГидро" (-3,8%, до 0,728 рубля; дивиденды за 2019 год - 0,0357 рубля на акцию), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "Московской Биржи" (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Заявки инвесторов в рамках допэмиссии "Аэрофлота" по цене ниже 60 рублей за акцию останутся неудовлетворенными, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки. По его словам, книга заявок переподписана, ее закрытие ожидается днем в четверг. Как правило, цена, по которой отсекают заявки инвесторов в ходе SPO, в итоге и становится финальной ценой размещения.

Официально итоги букбилдинга, как ожидается, будут объявлены в пятницу утром. Сам "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в четверг сообщил, что 9 октября начнет размещение акций допэмиссии по открытой подписке. Датой окончания размещения установлено 23 октября.

Как отмечает главный инвестиционный стратег компании "Открытие Брокер" Константин Бушуев, консолидация рынка акций РФ вокруг 200-дневных средних значений индексов продолжается. В лидерах падения вновь оказался транспортный сектор за счет очередного падения акций "Аэрофлота" на дополнительном размещении. Некий источник на рынке заявил, что SPO компании будет проведено по ценам не ниже 60 рублей. Вышедшие накануне на биржу акции "Совкомфлота" нашли поддержку в районе 100 рублей, что ниже цены IPO (105 рублей). ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) отчиталась о росте отгрузки компании за 9 месяцев на 11,4% г/г.

Министры иностранных дел Германии и Франции в четверг сделали ряд довольно бездумных заявлений, что санкции против России из-за "дела Навального" необходимы, чтобы показать силу ЕС. Тем самым они косвенно подтвердили, что забота об интересах самого Навального в данном случае стоит на втором-третьем плане, а в первую очередь важны политические настроения и консолидация внутри ЕС. Несмотря на эти вербальные интервенции, рублевые облигации и курс рубля продолжают выглядеть довольно сильно. Кроме укрепляющихся цен на нефть в пользу рубля также играют усилившиеся в октябре продажи валюты со стороны Минфина, старт продаж валюты от сделки по Сбербанку со стороны ЦБ и указания регулятора госкомпаниям о сокращении их избыточных валютных резервов. Все эти факторы могут оказывать важное влияние в пользу среднесрочного укрепления рубля.

В центре внимания рынков оказалось заявление Дональда Трампа о том, что демократы и республиканцы возобновляют переговоры по второму пакету помощи экономике США. Днем ранее Трамп в моменте обрушил рынки заявлением о срыве этих переговоров. Китайские инвесторы из-за праздников отдыхают в течение недели до пятницы, геополитическая напряженность на рынках в целом спадает. Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжается. Число обращений за пособием по безработице в США за неделю оказалось немного хуже ожиданий, но общее число безработных снизилось заметно лучше (10,97 млн против ожиданий 11,40 млн).

Нефть продолжает взлет, стартовавший в понедельник после истечения октябрьского контракта Brent в конце прошлой недели. В пятницу после продолжительных праздников на рынок нефти полноценно вернется Китай. Трамп объявил режим стихийного бедствия в Луизиане из-за урагана "Дельта". ОПЕК представила новые оценки спроса и добычи нефти в 2020-2025 годах: по оценкам картеля, спрос на нефть перестанет расти в конце 2030-х, а избыток предложения может продлиться до середины 2021 года. Но в целом на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита "черного золота" с III квартала 2020 года и, как минимум, до конца 2021 года.

Пауза в корпоративных отчетах на российском рынке близка к завершению. В пятницу на рынок начнут поступать операционные данные российских компаний за III квартал. На следующей неделе с 13 октября стартует сезон отчетов в США, отмечает Бушуев.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, индекс МосБиржи остается в рамках нисходящего канала и находится вблизи 2-месячного минимума. При этом индекс развивающихся рынков от MSCI Emerging Markets ETF последний месяц показывает восходящую динамику. В этом нет ничего удивительного - ряд стран призывают ввести новые санкции против России после "истории" с Навальным. Кроме того, опросы общественного мнения и букмекерские конторы сигнализируют о росте поддержки Байдена после того, как Трамп заявил на прошлой неделе, что заразился COVID-19. Для России это не очень хороший сценарий, так как даже во время предвыборной кампании Байден постоянно говорит о России в негативном контексте.

В случае победы Байдена речь пойдет о замораживании активов, санкциях в отношении финансового сектора, нового расследования "вмешательства" России в выборы и киберпространство США. Поэтому следует соблюдать осторожность и не использовать при покупке акций кредитное плечо. Раскачивать фондовый корабль также будет отчетность за третий квартал, которая стартует в США на следующей неделе. Согласно предварительным оценкам, прибыль компаний S&P 500 упадет примерно на 21% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

До того момента, когда "быки" пробьют понижательный канал на индексе МосБиржи, покупка акций рискованна. Если говорить про игру на понижение, то игровой момент на дневных графиках может быть в акциях компании "АЛРОСА". Акции Сбербанка находятся в зоне "медведей" с поддержкой 201 и 206 рублей. При оптимистичном сценарии котировки в октябре частично закроют дивидендный разрыв до 216 рублей, но о полном закрытии разрыва речи пока не идет. Для акций "Газпрома" техническая поддержка лежит на 162 рублях, сопротивления находятся на 167 и 173 рублях. Пока котировки снижаются в рамках нисходящего коридора, о спекулятивных покупках можно будет подумать в случае закрытия дня выше 173 рублей, считает Верников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на нефтяном рынке покупки поддерживаются мировым аппетитом к риску, ожиданиями прихода урагана "Дельта" на побережье США уже в пятницу, а также перспективой дальнейших перебоев с нефтедобычей в Норвегии из-за забастовки.

В США темпы роста числа первичных обращений за пособиями по безработице остаются выше 800 тыс., но в текущих условиях это скорее нейтральный для рынка сигнал. Интересными также будут возможные высказывания чиновников в отношении стимулирующих мер - одна из наиболее актуальных тем последних дней.

Рублевый индекс МосБиржи консолидировался чуть ниже 2850 пунктов и сохраняет краткосрочную слабость, хотя риски пробоя психологически важного уровня 2800 пунктов до конца текущей недели снизились. В пятницу дополнительное давление на российский рынок будут оказывать дивидендные отсечки по МТС, НЛМК, "НОВАТЭКу" и "Татнефти". В остальном при сохранении зарубежного позитива в конце недели возможны покупки и на фондовом рынке РФ, в то время как рубль приближается к важным техническим уровням коррекции и, напротив, может приостановить укрепление. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2800-2880 пунктов, считает Кожухова.

В четверг в Азии индексы акций выросли вслед за США (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1%, гонконгский Hang Seng просел на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,9%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,4%) на фоне видимого смягчения позиции президента США Дональда Трампа в отношении нового пакета стимулирующих мер для поддержки американских домохозяйств, авиакомпаний и малого бизнеса.

По словам Трампа, Конгресс может использовать как не полностью израсходованные средства из предыдущей программы помощи авиакомпаниям, так и отдельной программы поддержки малого бизнеса. Предыдущая программа поддержки авиакомпаний в размере $25 млрд, одобренная Конгрессом в марте, завершилась 30 сентября.

Экономика Японии начала восстанавливаться и продолжит расти благодаря стимулирующим мерам денежно-кредитной и бюджетной политики, заявил глава Банка Японии Харухико Курода.

В США в четверг вышла не очень оптимистичная статистика по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 840 тыс. при прогнозах снижения до 820 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 849 тыс., а не 837 тыс., как сообщалось изначально.

Нефть в четверг дорожает на ожиданиях снижения добычи в Мексиканском заливе; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $1,5 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $42,91 за баррель (+2,2% и -1,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $40,8 за баррель (+2,1% и -1,8% в среду).

Данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали первое за четыре недели увеличение запасов нефти в стране - на 500 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (+6,6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+1,9%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,7%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (+1,6%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,5%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,4%).

Подешевели "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-11,3%, до 7,02 рубля; бумаги лишились на бирже дивидендов за 2019 год - 0,4942 рубля на акцию), "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-11,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,804 млрд рублей (из них 9,936 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).