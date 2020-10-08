08 октября 2020 года 19:06
Цены евробондов РФ в четверг слегка подросли на фоне активизировавшегося спроса на рисковые активы
Москва. 8 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг немного подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 7 октября и составила 116% от номинала, что соответствует доходности 2,025% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 0,4 базисного пункта, до 102,05% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,135% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта, составив 189 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к среде на 40 базисных пунктов - до 139,42% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,39% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 41 базисный пункт - до 134,34% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,365% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 20 базисных пунктов - до 114,77% от номинала, что соответствует доходности 1,96% годовых (снижение на 4 базисных пункта к предыдущему дню),
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 21 базисный пункт - до 133,57% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,34% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 12 базисных пунктов, до 112,765% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 2,19% годовых).
И лишь самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 6 базисных пунктов, до 109,91% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,405% годовых).
"Котировки российских еврооблигаций сегодня немного подросли на фоне общемирового повышения "аппетита к риску". При этом активность торгов в целом была невысокой, что говорит о том, что не стоит воспринимать текущий рост как формирование устойчивого тренда. Пока это всего лишь техническая коррекция в условиях отсутствия новых негативных факторов. Участники рынка воспользовались локальной стабилизацией курса рубля и в целом улучшившейся конъюнктурой мировых рынков для того, чтобы немного прикупить локально перепроданные бумаги. Вместе с тем какой-либо фундаментальной идеи для активизации покупок на рынке сейчас нет", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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