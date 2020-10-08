Розничные инвесторы продолжают покупать российские акции, оказывая сопротивление оттокам из ETF - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 7 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования, эксперты пришли к выводу, что розничные инвесторы остаются самым мощным источником покупок на рынке акций РФ, противостоя оттокам из российских бумаг через ETF.

"Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгуемых на "Московской бирже", вырос на 2,1% за неделю. Инвесторы, наконец, начали сокращать короткие позиции: они по-прежнему, по всей видимости, зарабатывают на продолжающемся падении рынка, однако снижение "шортов" все еще несущественно. Среди институциональных инвесторов также преобладали покупки с перевесом над продажами в 1,5 раза. Локальные инвесторы остаются мощной рыночной силой, поскольку большую часть времени отдают предпочтение покупкам: мы были удивлены их упорством в покупках практически по любой цене в течение большей части года. Мы по-прежнему считаем российский рынок акций очень привлекательным в долгосрочной перспективе - текущий потенциал роста более чем на 44% к нашему целевому уровню по индексу РТС на 12 месяцев на уровне 1670 пунктов явно заслуживает фундаментальной рекомендации "покупать", - говорится в отчете BCS Global Markets.

Между тем, по данным обзора, отток капитала из российских акций через ETF на минувшей неделе составил весомые $107 млн в результате чистых оттоков из ключевых ETF, инвестирующих в российский рынок.

"Основные оттоки пришлись на фонды ETF, ориентированные на Россию - инвесторы вывели $99 млн из этой категории фондов. При более детальном рассмотрении мы видим, что отток средств в размере $81 млн из LYXOR Russia ETF (отслеживает индекс Dow Jones Russia Titans) в прошлый четверг составил значительную часть общего объема. Тем не менее потоки GEM ETF также были отрицательными и привели к оттоку $8 млн из российских акций", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что на данный момент ни Россия, ни EM не представляют интереса для глобальных инвесторов. Следовательно, импульс потоков остается отрицательным, что в краткосрочной перспективе, по их мнению, указывает на потенциал дальнейшего снижения рынка вне зависимости от долгосрочного взгляда аналитиков: увеличение числа случаев заражения COVID-19 неизбежно приведет к возобновлению слабости в экономике, говорится в материалах инвестбанка.