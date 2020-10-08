Цены Brent продолжат колебаться около 42 долл./барр. - "ВТБ Мои Инвестиции"

Цены Brent продолжат колебаться около $42, что примерно соответствует уровню, при котором большинство сланцевых компаний США находятся на грани безубыточности, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Спрос на нефть в мире продолжает восстанавливаться и в сентябре вырос до 95,3 млн б/д против 93,9 млн б/д в августе, согласно Минэнерго США. - указывают аналитики инвестбанка. - За последнюю неделю в США запасы нефти и бензина продолжили приближаться к уровням 5-летних средних, +12% и +0% соответственно; среднее потребление бензина за 4 недели лишь на 6,7% ниже годовой давности.

Эффект от роста добычи нефти в Ливии до 290 тыс. б/д компенсировался забастовками нефтяников в Норвегии (-330 тыс. б/д). Ожидаем, что цены Brent продолжат колебаться около $42, что примерно соответствует уровню, при котором большинство сланцевых компаний США находятся на грани безубыточности".