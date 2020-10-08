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08 октября 2020 года 17:40
BofA понизил оценку акций РусАла на 11%, но оставил рейтинг "покупать"
Bank of America (BofA) пересмотрел оценку ПАО "РусАл" (MOEX: RUAL), En+ (MOEX: ENPG) Group, Polymetal (MOEX: POLY) и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре инвестбанка. Наиболее значительно была понижена прогнозная стоимость акций "РусАла" с 4,6 гонконгского доллара до 4,1 гонконгского доллара за штуку. По итогам переоценки, рекомендации (рейтинги) для акций и депозитарные расписок этих компаний остались без изменений. Рекомендация "покупать" была подтверждена для акций "РусАла" и Polymetal, а также для GDR "Полюса". Для акций GDR En+ была сохранена рекомендация "держать". Оценки и рекомендации аналитиков: Прогнозная цена РусАл (для акций; цены в гонконгских долларах) - 4,10 (текущая цена - 3,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена En+ Group (для GDR; цены в долларах США) - 9,90 (текущая цена - 9,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена Polymetal (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 24,50 (текущая цена - 16,5), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Полюс (для GDR; цены в долларах США) - 127,00 (текущая цена - 105,6), рекомендация - покупать.
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Компании упоминаемые в новости: РУСАЛ, Полюс, ENEL, Polymetal Int
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