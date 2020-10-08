.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  BofA понизил оценку ADR Норникеля на 8%, но оставил рейтинг "покупать"
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в сентябре в РФ составила 0,1%
В России в сентябре цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Аналитики ожидали нулевую инфляцию. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,7%
 
Правительство планирует существенно изменить систему ОМС
Правительство планирует существенно изменить систему обязательного медстрахования — в Госдуму внесен проект поправок к профильному закону, передающих контроль над услугами федеральных медучреждений от страховщиков к федеральному фонду ОМС (ФФОМС),...
 
Каждая пятая компания в РФ планирует сокращение штатов
К концу 2020 года численность сотрудников в своем коллективе планирует уменьшить каждый пятый работодатель (22%), пишут "Известия", приводящие данные из опроса Нh.ru, подготовленного для издания. Также выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии...
 
Минстрой не пускает мусор в канализацию
По поручению правительства РФ Минстрой проанализировал идею снижения объема твердых коммунальных отходов, ежедневно отправляемых на свалки, установкой диспоузеров в каждую квартиру. В ведомстве считают такой путь нецелесообразным: внедрение бытовых...
 
08 октября 2020 года 16:48

BofA понизил оценку ADR Норникеля на 8%, но оставил рейтинг "покупать"

Bank of America (BofA) понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $36 до $33 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $32,41 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $23,7 за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Норильский Никель ГМК


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 октября 2020 года 19:37
Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро на интересе к риску и активно дорожающей нефти
Москва. 8 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине на повышении интереса инвесторов к риску и активно дорожающей нефти.    читать дальше
.
08 октября 2020 года 19:21
Рост рынка акций в четверг вслед за миром сдержали просевшие РусГидро, Аэрофлот и Сбербанк
Москва. 8 октября. Рост рынка акций РФ вслед за мировыми площадками благодаря смягчению позиции президента США Дональда Трампа в вопросе экономических стимулов был сдержан откатом акций "РусГидро" из-за отсечки на бирже дивидендов, подешевевшими бумагами "Аэрофлота" на новостях об SPO, а также просевшим Сбербанком.    читать дальше
.
08 октября 2020 года 19:06
Цены евробондов РФ в четверг слегка подросли на фоне активизировавшегося спроса на рисковые активы
Москва. 8 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг немного подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь самые "короткие" евробонды РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
08 октября 2020 года 18:56
"ВТБ Мои Инвестиции" повышает прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 за баррель
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" повышают прогноз средней цены Brent во 2П2020 с $40 до $45 в связи с восстановлением экономической активности в мире после пандемии, говорится в обзоре инвестбанка. По мнению экспертов, на 2021 год в отношении возможной цены Brent предполагается 3 сценария:...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 18:33
Розничные инвесторы продолжают покупать российские акции, оказывая сопротивление оттокам из ETF - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 7 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 18:06
Цены Brent продолжат колебаться около 42 долл./барр. - "ВТБ Мои Инвестиции"
Цены Brent продолжат колебаться около $42, что примерно соответствует уровню, при котором большинство сланцевых компаний США находятся на грани безубыточности, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Спрос на нефть в мире продолжает восстанавливаться и в сентябре вырос до 95,3 млн б/д...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 17:40
BofA понизил оценку акций РусАла на 11%, но оставил рейтинг "покупать"
Bank of America (BofA) пересмотрел оценку ПАО "РусАл" (MOEX: RUAL), En+ (MOEX: ENPG) Group, Polymetal (MOEX: POLY) и ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), сообщается в обзоре инвестбанка. Наиболее значительно была понижена прогнозная стоимость акций "РусАла" с 4,6 гонконгского доллара до 4,1 гонконгского...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 17:07
"ВТБ Мои Инвестиции" изменил взгляд на рынок акций РФ с нейтрального на позитивный
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" изменили взгляд на фондовый рынок РФ с "нейтрального" на "позитивный" и предлагают свой список топ-акций, сообщается в обзоре. "Среди российских акций мы предпочитаем "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" прив. в нефтегазовом секторе, "Северсталь" и НЛМК в металлургии,...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 16:19
Перспективы доллара могут не проясниться до дня выборов президента США в ноябре - Saxo Bank
Перспективы доллара могут не проясниться до самого дня выборов президента США в ноябре 2020 года, говорится в комментарии Saxo Bank. Судя по рисковым настроениям, рынок надеется, что договоренность о новом стимулировании в США будет достигнута до выборов, отмечает главный валютный стратег Джон...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 15:47
Геополитическая обстановка и пандемия, вероятно, будут определять динамику акций Сбербанка в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
Геополитическая обстановка и пандемия, вероятно, будут определять динамику акций Сбербанка в краткосрочной перспективе в отсутствии фундаментальных катализаторов роста, говорится в обзоре Альфа-банка Сбербанк в среду представил финансовые результаты за 2020 год по РСБУ. Чистая прибыль выросла на...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 15:36
Рубль днем усилил рост к доллару и евро на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти
Москва. 8 октября. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти.    читать дальше
.
08 октября 2020 года 15:30
Происходящее на рынке является коррекцией, а не началом "медвежьего" тренда - ВТБ Мои Инвестиции
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что происходящее на рынке является коррекцией, а не началом "медвежьего" рынка, поскольку ожидают нормализации экономической активности, сообщается в их обзоре. Специалисты считают, что октябрь может стать достаточно сложным месяцем для рынков капитала,...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 15:01
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено - Julius Baer
Значение результатов выборов в США для фондового рынка в настоящее время несколько переоценено, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Согласно последним опросам, сценарий победы Джо Байдена и формирования демократического большинства в...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 14:41
SberCIB составил портфель корпоративных рублёвых облигаций с низким уровнем риска
SberCIB составил портфель высококачественных рублевых облигаций c кредитным рейтингом не ниже BB+ / Ba1, средняя доходность портфеля до погашения составляет 5,7%, средняя дюрация – 2,4 года, говорится в материале SberCIB Investment Research, аналитического подразделения SberCIB. "После...    читать дальше
.
08 октября 2020 года 14:18
Снижение волатильности позволяет рассчитывать на укрепление рубля до 77 руб./$1 - SberCIB
Волатильность рубля снижается, что позволяет рассчитывать на его краткосрочное укрепление до 77 руб./$1, отмечается в комментарии SberCIB Investment Research, аналитического подразделения SberCIB. "Продолжающееся снижение волатильности рубля повышает его привлекательность для иностранных...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.