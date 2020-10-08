Рубль днем усилил рост к доллару и евро на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти

Москва. 8 октября. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на позитивных сигналах с внешних рынков и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 77,48 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,1 руб./EUR1, подешевев на 72,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 62,58 копейки - до 83,61 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 9 октября на 17,64 копейки, до 77,9157 руб./$1, и уменьшил курс евро на 11,39 копейки, до 91,699 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро благодаря позитивным сигналам с внешних рынков и дорожающей нефти. Трейдеры продолжают надеяться на принятие властями США новых стимулирующих мер, несмотря на противоречивые действия американского президента Дональда Трампа.

Во вторник Трамп заявил о прекращении переговоров с Конгрессом по новому пакету стимулов до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября, однако уже спустя несколько часов призвал законодателей одобрить выделение дополнительной помощи авиакомпаниям, а также средств на программы поддержки малого бизнеса и прямые выплаты американцам.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в среду, что демократы выступают против принятия нескольких законопроектов для целевой помощи отдельным сегментам экономики вне масштабного пакета стимулирующих мер. "Трудно увидеть четкую, разумную линию в том, что он делает", - сказала Пелоси, комментируя действия Трампа.

Тем временем председатель ЕЦБ Кристин Лагард ранее на этой неделе заявила, что регулятор не откажется от стимулирующих мер до тех пор, пока кризис, вызванный пандемией COVID-19, не закончится.

Рубль не реагирует на информацию об антироссийских санкционных инициативах правительств западных стран, так как большинство этих рисков уже учтено в его котировках. Кроме того, предполагается, что санкции будут введены против конкретных лиц и компаний и не затронут финансовый рынок, в частности бумаги российского госдолга.

Великобритания вместе с партнерами будет работать над введением санкций против российских должностных лиц в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб в среду.

"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских должностных лиц и остальных, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто участвовал в разработке программы химического оружия "Новичок", - говорится в заявлении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

Ранее в среду Франция и Германия сообщили, что передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц и одной структуры в связи с инцидентом с Навальным.

Совет ЕС на уровне глав МИД на заседании 12 октября затронет вопрос о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и реакции на нее Евросоюза, сообщил в среду "Интерфаксу" дипломатический источник в институтах ЕС.

Чуть позднее, 15-16 октября, эта тема будет обсуждаться на очередном саммите ЕС.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в четверг на новостях о приближении к США урагана "Дельта", а также о продолжающейся забастовке на норвежских месторождениях.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг поднялась на 1,74% - до $42,72 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,6% - до $40,59 за баррель.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на среду было остановлено чуть более 80% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе. Как ожидается, ураган "Дельта" обрушится на побережье штата Луизиана в пятницу.

Тем временем норвежская Equinor предупредила об угрозе приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup в Северном море, если забастовка рабочих, объявленная на прошлой неделе, продлится до 14 октября. Эти опасения разделяет шведская Lundin Energy, которой принадлежит доля в месторождении.

По данным Equinor, Johan Sverdrup является третьим крупнейшим месторождением на норвежском шельфе. Ранее компания уже приостановила добычу на нескольких месторождениях из-за действий профсоюза Lederne, которому не удалось достичь соглашения с ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.

"Основной поддержкой нефти пока остается ураган "Дельта", который идет на Мексиканский залив. Офшорные платформы эвакуированы, 1,5 млн баррелей в день добычи остановлено (почти 100% от всей добычи в заливе). (. . .) Нефть Brent ушла выше $42 за баррель на поддержке урагана. Но по мере исчерпания данного фактора инвесторы вернутся к переоценке спроса и перспектив улучшения баланса, которые выглядят весьма бледно, учитывая неоднородность восстановления мировой экономики и рост предложения Ливией, Ираном и другими странами ОПЕК. Риски возврата в этом случае к $38-40 за баррель велики", - говорит управляющий эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"Наш умеренно позитивный взгляд на рубль сохраняется, мы ожидаем укрепления, в том числе на фоне увеличения объема операций ЦБ и Минфина. Усилившиеся накануне связанные с возможным отравлением Алексея Навального санкционные риски также могут локально сказаться на курсе, однако их влияние будет ограниченным в связи распространением санкций на отдельных лиц без влияния на экономику", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

ЦБ РФ 5 и 6 октября продавал валюту на 5,4 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе совокупный объем продажи валюты составил 18,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

В период с 7 сентября по 6 октября объем продажи валюты составлял 2,5 рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу увеличились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,44% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,53% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 4,64% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 1 б.п., поднявшись до 4,68% годовых.